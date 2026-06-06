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FC Bayern erwartet Karl zurück: "Alle Unterstützung"

FC Bayern erwartet Karl zurück: „Alle Unterstützung“

Der Shootingstar wird in München an seinem Comeback arbeiten.
Verpasst die WM: Lennart Karl
Verpasst die WM: Lennart Karl
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/SID/ALEXANDER HASSENSTEIN
SID
Der Shootingstar wird in München an seinem Comeback arbeiten.

Nach seinem bitteren WM-Aus wird Fußball-Nationalspieler Lennart Karl in München an seinem Comeback arbeiten. Wie der FC Bayern am Samstag mitteilte, erwarte der Klub seinen Shootingstar zurück und werde ihn „mit allem unterstützen, was er benötigt“. Der 18-Jährige hatte im Abschlusstraining vor dem letzten Test gegen die USA am Samstag (20.30 Uhr MESZ/RTL) in Chicago einen Muskelbündelriss erlitten und verpasst dadurch seine erste Weltmeisterschaft.

„So ein kurzfristiges Verpassen einer WM tut natürlich extrem weh, und die Nachricht war für den ganzen FC Bayern ein Schock – aber es ändert nichts daran, wie viel Talent, Leidenschaft und Zukunft in Lenny stecken. Er hatte sich diese WM durch seine überragende erste Profisaison mehr als verdient“, sagte Sportvorstand Max Eberl: „Lenny wird beim FC Bayern alle Unterstützung bekommen, um bald wieder auf dem Platz stehen zu können – und wir alle wissen, dass er noch viele große Turniere vor sich hat. Er selbst blickt schon wieder nach vorne und sagt, er wird stärker zurückkommen. Das gefällt mir an ihm, und das ist der Spirit, den es in solchen Momenten braucht.“

Karl hatte beim 4:3 gegen die Schweiz im März sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert. Er trug das DFB-Trikot bisher drei Mal. Für ihn rückt Assan Ouédraogo von RB Leipzig ins Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Karl wird aus der Heimat mitfiebern. „Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute“, schrieb er unter einen Instagram-Beitrag, der ein Foto von ihm beinhaltete, in dem er sichtlich platt auf dem Rasen liegt, schloss er mit: „Komme stärker zurück, versprochen.“

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