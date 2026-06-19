WM-Sieg? „Tuchel der Grund dafür“

SID 19.06.2026 • 11:04 Uhr Rio Ferdinand ist vollauf überzeugt vom deutschen Nationaltrainer der Three Lions.

Der langjährige englische Fußball-Nationalspieler Rio Ferdinand sieht Trainer Thomas Tuchel bei der WM als Titelgaranten der Three Lions. „Wenn wir gewinnen, ist Thomas Tuchel der Grund dafür“, sagte der 47-Jährige in der Sendung „Kroos und Kroos: Die WM unter der Lupe“ auf TikTok.

„Er ist sehr klar und sehr entschieden darin, was er verlangt“, erläuterte Ferdinand seine Meinung und führte als Beispiel Tuchels überdeutliche Ansprache in Richtung von Torwart Jordan Pickford beim Auftaktsieg gegen Kroatien (4:2) an: „Tu das, was ich dir aufgetragen habe!“

Diese „klare, starke Führung, diese starke Persönlichkeit“ sei Grundvoraussetzung für den Erfolg. „Es ist doch so“, erläuterte der einst teuerste Abwehrspieler der Welt: „Wenn die Anführer gut sind, hat die Mannschaft eine gute Chance. Wenn sie schwach sind, läuft es schief. Ich will nicht abheben, es war nur ein Spiel, aber was ich gesehen habe, gibt mir sehr viel Selbstvertrauen. Also gewinnen wir das Ding.“