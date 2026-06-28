Szenario fix! So sähe Deutschlands Weg ins WM-Finale aus

Philipp Heinemann 28.06.2026 • 08:24 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft ist bisher nicht als WM-Favorit aufgetreten. Nun ist klar, wie der Weg zum Finale aussehen könnte.

Die Vorrunde der XXL-Weltmeisterschaft ist vorbei und der erhoffte Weg der deutschen Nationalmannschaft bis ins Finale hat konkrete Formen angenommen.

SPORT1 zeigt die weiteren möglichen Gegner der DFB-Auswahl auf.

Wie bereits bekannt, trifft Deutschland im ersten K.o.-Spiel auf Paraguay. Die Partie findet am Montag um 22.30 Uhr statt.

Deutscher WM-Weg: Nach Frankreich würde es nicht leichter

In einem möglichen Achtelfinale würde voraussichtlich der erste Kracher warten, denn hier ginge es gegen den Sieger der Partie Frankreich – Schweden. Und „Les Bleus“ mit Olise, Mbappé, Dembélé und Co. gelten als haushohe Favoriten. Gespielt wird am 4. Juli um 23 Uhr.

Sollte Deutschland bis ins Viertelfinale vorstoßen, kommen vier Gegner infrage: Südafrika, Kanada, die Niederlande oder Marokko. Das Spiel ist für den 9. Juli angesetzt (22 Uhr).

Der auf dem Papier wahrscheinlichste Halbfinal-Kontrahent Deutschlands ist Europameister Spanien. Also das Team, an dem man schon bei der EM gescheitert ist. Aber auch Portugal mit Cristiano Ronaldo und Kroatien mit Luka Modricgehören zu den potenziellen Gegnern. Sollte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann soweit vorstoßen, wäre es am 14. Juli um 21 Uhr gefordert.