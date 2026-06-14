Reisechaos zum Start in die WM: Uruguays Nationalmannschaft hat erst mit Verspätung aus dem Teamcamp in Mexiko zum Spielort ihres WM-Auftaktes gegen Saudi-Arabien in Miami/USA fliegen können.
Reisechaos für WM-Teilnehmer
Das für die „Celeste“ vorgesehene Flugzeug habe keine Genehmigung für die Reise in die USA erhalten, wie Medien in Uruguay berichten.
Reisechaos vor WM: Uruguay gibt FIFA die Schuld
Der uruguayische Fußball-Verband AUF teilte am Sonntag mit, dass sich die Abreise aus Cancun „aufgrund von Problemen, die außerhalb des Einflussbereichs der AUF liegen“ verzögert habe. Auf Nachfrage von The Athletic, ob die Verspätung ein Fehler der FIFA sei, sagte ein Verbandssprecher: „Korrekt.“
Mit einer anderen Maschine traten Trainer Marcelo Bielsa und seine Spieler um Federico Valverde von Real Madrid dann am Nachmittag (Ortszeit) doch noch die Reise nach Miami an.
„Gut, jetzt geht’s los. Wir fahren nach Miami“, hieß es auf dem X-Account der Nationalmannschaft zu Bildern, auf denen die Spieler das Flugzeug betreten.
Pressekonferenz mit Bielsa verschoben
Die zunächst für 18.45 Uhr geplante Pressekonferenz mit Bielsa vor dem Spiel gegen Saudi-Arabien wurde auf 20.00 Uhr (jeweils Ortszeit) verschoben.
Uruguay ist während der WM im Mayakoba Training Centre Cancun untergebracht, etwa 45 Autominuten vom internationalen Flughafen von Cancun entfernt.
Nach dem WM-Auftakt gegen Saudi-Arabien in der Nacht zu Dienstag (0.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) bekommt es Uruguay noch mit Kap Verde (22. Juni) und fünf Tage später mit Europameister Spanien zu tun.