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Frage der Woche im WM-Doppelpass: Muss Undav jetzt in die deutsche Startelf?

Muss Undav jetzt in die Startelf?

Deniz Undav schießt Deutschland im zweiten WM-Spiel als Joker mit einem Doppelpack zum Sieg. Muss er jetzt in die Startelf? Die Frage der Woche im FIROCKX.ONE WM Doppelpass.
Lange Zeit tut sich die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Spiel bei der WM 2026 gegen die Elfenbeinküste sehr schwer. Erst die Joker von Julian Nagelsmann bringen die Wende - allen voran einmal mehr Deniz Undav.
SPORT1
Deniz Undav schießt Deutschland im zweiten WM-Spiel als Joker mit einem Doppelpack zum Sieg. Muss er jetzt in die Startelf? Die Frage der Woche im FIROCKX.ONE WM Doppelpass.
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