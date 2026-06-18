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Partey? Ghana-Trainer reagiert schnippisch

Partey? Ghana-Trainer schnippisch

Ghana-Trainer Carlos Queiroz reagiert auf eine Nachfrage zu Mittelfeldspieler Thomas Partey extrem gereizt.
Kurz vor Schluss sieht es zwischen Ghana und Panama nach einem Remis aus. Dann raffen sich die Ghanaer aber nochmal auf - und sorgen bei den mitgereisten Fans für Ekstase auf den Rängen.
SID
Ghana-Trainer Carlos Queiroz reagiert auf eine Nachfrage zu Mittelfeldspieler Thomas Partey extrem gereizt.

Carlos Queiroz war bester Laune. Eigentlich hätte Ghanas Nationaltrainer nach dem Last-Minute-Sieg gegen Panama (1:0) souverän reagieren könne, doch als der 73-Jährige von einer Reporterin nach seinem fehlenden Mittelfeld-Star Thomas Partey gefragt wurde, reagierte Queiroz seltsam schnippisch.

„Sie waren doch beim Spiel, oder?“, raunzte Queiroz auf die Frage, inwiefern er durch das Fehlen Parteys die Taktik habe anpassen müssen – und wie die Abwesenheit des Mittelfeldspielers vom FC Villarreal sich das auf die Leistung und die Moral der Mannschaft ausgewirkt habe.

„Wenn Sie beim Spiel waren, dann haben Sie, glaube ich, die Antwort auf Ihre Fragen gesehen. Und ich denke, Sie könnten mir bessere Fragen stellen. Danke.“

Partey hatte den erfolgreichen WM-Auftakt Ghanas gegen Panama in Toronto verpasst. Wegen der Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn durfte der 33-Jährige nicht nach Kanada einreisen.

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