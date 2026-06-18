Partey? Ghana-Trainer reagiert schnippisch

SID 18.06.2026 • 04:54 Uhr Ghana-Trainer Carlos Queiroz reagiert auf eine Nachfrage zu Mittelfeldspieler Thomas Partey extrem gereizt.

Carlos Queiroz war bester Laune. Eigentlich hätte Ghanas Nationaltrainer nach dem Last-Minute-Sieg gegen Panama (1:0) souverän reagieren könne, doch als der 73-Jährige von einer Reporterin nach seinem fehlenden Mittelfeld-Star Thomas Partey gefragt wurde, reagierte Queiroz seltsam schnippisch.

„Sie waren doch beim Spiel, oder?“, raunzte Queiroz auf die Frage, inwiefern er durch das Fehlen Parteys die Taktik habe anpassen müssen – und wie die Abwesenheit des Mittelfeldspielers vom FC Villarreal sich das auf die Leistung und die Moral der Mannschaft ausgewirkt habe.

„Wenn Sie beim Spiel waren, dann haben Sie, glaube ich, die Antwort auf Ihre Fragen gesehen. Und ich denke, Sie könnten mir bessere Fragen stellen. Danke.“