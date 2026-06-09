WM XXL: Alle 104 Spiele – MagentaTV, ARD & ZDF im Überblick

Wer überträgt die Spiele?
So läuft die WM im TV
XXL-WM nur bei MagentaTV
Bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada stehen 104 Partien auf dem Programm – wer wirklich alle Spiele sehen will, braucht ein Abo von MagentaTV. Der Sender der Telekom hatte vor einem Jahr die exklusiven Übertragungsrechte für Deutschland bei der FIFA erworben.
60 Spiele bei ARD/ZDF
Was ist mit ARD und ZDF?
Durch Sublizenzen werden auch die beiden öffentlich-rechtlichen Sender Spiele zeigen – zusammen 60. Darunter fallen auch das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.
Deutschland-Spiele live im TV
Wo sind die Spiele der deutschen Mannschaft zu sehen?
DFB-Auftritte im Free-TV
Natürlich bei MagentaTV. Aber auch ARD und ZDF übertragen alle Auftritte des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann. In der Vorrunde zeigt das Erste den WM-Auftakt der DFB-Mannschaft gegen Curacao (14. Juni, 19.00 Uhr MESZ) sowie das dritte Gruppenspiel gegen Ecuador (25. Juni, 22.00 Uhr). Das ZDF übernimmt das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (20. Juni, 22.00 Uhr).
Klopp & Co.: Die Experten
Wer ist als Experte dabei?
MagentaTV hat alle Register gezogen: Jürgen Klopp gibt 20 Jahre nach dem Sommermärchen sein Comeback als „TV-Bundestrainer“, der ehemalige Bayern-Star Thomas Müller feiert sein Debüt als Experte. Zudem verpflichtete die Telekom Mats Hummels, Rio-Olympiasiegerin Tabea Kemme gehört ebenfalls zum Line-up. Auch die Leverkusener Profis Jonas Hofmann und Robert Andrich nehmen Expertenrollen ein. Für die ARD wird Bastian Schweinsteiger beim „Match of the Day“ im Einsatz sein, das ZDF setzt auf sein bewährtes Duo Per Mertesacker/Christoph Kramer. Außerdem sind die Freiburger Trainerlegende Christian Streich (ZDF) und Robin Gosens (ARD) neu dabei.
Weitere TV-Spiele im Überblick
Und was läuft sonst noch?
Rund-um-die-Uhr WM-Programm
Fußball, Fußball, Fußball – die Sender berichten von der WM auch wegen der Zeitverschiebung im Prinzip rund um die Uhr. Neben den Live-Spielen werden zahlreiche andere Formate und Shows angeboten, so plant MagentaTV mit mehr als 1000 Programmstunden auf drei Kanälen. In den Mediatheken von ARD/ZDF laufen Dokumentationen, Zusammenfassungen, Highlights, Interviews und mehr.
Die volle Ladung WM: Montag bis Freitag ab 18 Uhr täglich WM Aktuell LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de und in der SPORT1 App