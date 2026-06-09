WM XXL: Alle 104 Spiele – MagentaTV, ARD & ZDF im Überblick

SID 09.06.2026 • 10:51 Uhr Wer überträgt die Spiele der Weltmeisterschaft? Ein Überblick

Wer überträgt die Spiele?

XXL-WM nur bei MagentaTV

Bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada stehen 104 Partien auf dem Programm – wer wirklich alle Spiele sehen will, braucht ein Abo von MagentaTV. Der Sender der Telekom hatte vor einem Jahr die exklusiven Übertragungsrechte für Deutschland bei der FIFA erworben.

60 Spiele bei ARD/ZDF

Was ist mit ARD und ZDF?

Durch Sublizenzen werden auch die beiden öffentlich-rechtlichen Sender Spiele zeigen – zusammen 60. Darunter fallen auch das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.

Deutschland-Spiele live im TV

Wo sind die Spiele der deutschen Mannschaft zu sehen?

DFB-Auftritte im Free-TV

Natürlich bei MagentaTV. Aber auch ARD und ZDF übertragen alle Auftritte des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann. In der Vorrunde zeigt das Erste den WM-Auftakt der DFB-Mannschaft gegen Curacao (14. Juni, 19.00 Uhr MESZ) sowie das dritte Gruppenspiel gegen Ecuador (25. Juni, 22.00 Uhr). Das ZDF übernimmt das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (20. Juni, 22.00 Uhr).

Klopp & Co.: Die Experten

Wer ist als Experte dabei?

MagentaTV hat alle Register gezogen: Jürgen Klopp gibt 20 Jahre nach dem Sommermärchen sein Comeback als „TV-Bundestrainer“, der ehemalige Bayern-Star Thomas Müller feiert sein Debüt als Experte. Zudem verpflichtete die Telekom Mats Hummels, Rio-Olympiasiegerin Tabea Kemme gehört ebenfalls zum Line-up. Auch die Leverkusener Profis Jonas Hofmann und Robert Andrich nehmen Expertenrollen ein. Für die ARD wird Bastian Schweinsteiger beim „Match of the Day“ im Einsatz sein, das ZDF setzt auf sein bewährtes Duo Per Mertesacker/Christoph Kramer. Außerdem sind die Freiburger Trainerlegende Christian Streich (ZDF) und Robin Gosens (ARD) neu dabei.

Weitere TV-Spiele im Überblick

Und was läuft sonst noch?

Rund-um-die-Uhr WM-Programm