Frankreich Sieger in Gruppe I – Senegal hofft

SID 26.06.2026 • 23:04 Uhr Die Westafrikaner könnten als Dritter noch weiterkommen.

Frankreich hat sich durch das 4:1 (3:1) gegen Norwegen den Sieg in Gruppe I gesichert und ist damit möglicher WM-Achtelfinalgegner der deutschen Mannschaft. Der Vize-Weltmeister trifft nach dem Erfolg in Foxborough allerdings zunächst im Sechzehntelfinale auf einen Gruppendritten.

Norwegen, das nach zwei Siegen zuvor das Weiterkommen ebenfalls bereits sicher hatte, bekommt es mit dem deutschen Vorrundengegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) zu tun. Senegal holte sich Rang drei in der Gruppe durch das 5:0 (1:0) in Toronto gegen den Irak, der auch bei seiner zweiten WM drei Niederlagen kassierte.