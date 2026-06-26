Frankreich hat sich durch das 4:1 (3:1) gegen Norwegen den Sieg in Gruppe I gesichert und ist damit möglicher WM-Achtelfinalgegner der deutschen Mannschaft. Der Vize-Weltmeister trifft nach dem Erfolg in Foxborough allerdings zunächst im Sechzehntelfinale auf einen Gruppendritten.
Frankreich Sieger in Gruppe I – Senegal hofft
Die Westafrikaner könnten als Dritter noch weiterkommen.
Jörgen Strand Larsen gegen Dayot Upamecano
© AFP/SID/MAURO PIMENTEL
Norwegen, das nach zwei Siegen zuvor das Weiterkommen ebenfalls bereits sicher hatte, bekommt es mit dem deutschen Vorrundengegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) zu tun. Senegal holte sich Rang drei in der Gruppe durch das 5:0 (1:0) in Toronto gegen den Irak, der auch bei seiner zweiten WM drei Niederlagen kassierte.
Ob das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada für die Senegalesen um den früheren Bayern-Profi Sadio Mané weitergeht, ist aber noch offen. Senegal liegt im Ranking der Gruppendritten auf Platz fünf (3 Punkte, 8:6 Tore). Die Westafrikaner können aber den achten Rang noch verpassen – dieser ist nötig, um das erstmals ausgetragene Sechzehntelfinale zu erreichen. Gegner wäre ein Gruppensieger.