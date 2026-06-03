Nur einer fehlt im Teamtraining

Manfred Sedlbauer , Philipp Heinemann 03.06.2026 • 18:41 Uhr Manuel Neuer nimmt weiterhin nicht am Mannschaftstraining der DFB-Auswahl teil. Neuigkeiten gibt es auch bei Deniz Undav.

Manuel Neuer hat auch vier Tage vor der WM-Generalprobe gegen die USA noch nicht wieder mit dem DFB-Team trainiert. Nach Informationen von SPORT1 absolvierte der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch eine individuelle Einheit.

Neuer befindet sich nach einer Wadenverletzung noch im Belastungsaufbau.

Alle anderen Spieler der deutschen Auswahl sind fit und standen bei der Vormittagssession auf dem Trainingsgelände des MLS-Klubs Chicago Fire auf dem Platz. Auch der zuletzt angeschlagene Deniz Undav nahm am hinter verschlossenen Türen abgehaltenen Training teil.

Neuer-Comeback bei WM-Gerneralprobe?

Neuer hatte sich in der Schlussphase der Saison beim FC Bayern verletzt. Die Blessur an der häufiger in Mitleidenschaft gezogenen linken Wade kostete ihn das Finale im DFB-Pokal und das DFB-Testspiel gegen Finnland.

Die WM-Generalprobe findet am Samstag statt, bei der Partie gegen die Gastgebernation USA (um 20.30 Uhr deutscher Zeit) soll Neuer erstmals wieder zwischen den Pfosten stehen.