Nur einer fehlt im Teamtraining

Manuel Neuer hat auch vier Tage vor der WM-Generalprobe gegen die USA noch nicht wieder mit dem DFB-Team trainiert. Nach Informationen von SPORT1 absolvierte der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch eine individuelle Einheit.
Nur einer fehlt im DFB-Teamtraining
Neuer befindet sich nach einer Wadenverletzung noch im Belastungsaufbau.
Alle anderen Spieler der deutschen Auswahl sind fit und standen bei der Vormittagssession auf dem Trainingsgelände des MLS-Klubs Chicago Fire auf dem Platz. Auch der zuletzt angeschlagene Deniz Undav nahm am hinter verschlossenen Türen abgehaltenen Training teil.
Neuer-Comeback bei WM-Gerneralprobe?
Neuer hatte sich in der Schlussphase der Saison beim FC Bayern verletzt. Die Blessur an der häufiger in Mitleidenschaft gezogenen linken Wade kostete ihn das Finale im DFB-Pokal und das DFB-Testspiel gegen Finnland.
Die WM-Generalprobe findet am Samstag statt, bei der Partie gegen die Gastgebernation USA (um 20.30 Uhr deutscher Zeit) soll Neuer erstmals wieder zwischen den Pfosten stehen.
Seine Rückkehr ins DFB-Tor war erst mit der Kadernominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann offiziell geworden, nachdem Neuer im Sommer 2024 zurückgetreten war.