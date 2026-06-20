Deniz Undav kann sich freuen. Der bekennende „Morgenmuffel“ kann vor dem zweiten WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausschlafen. Die Spieler müssen vor dem Duell mit der Elfenbeinküste am Samstag (22.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) im Delta Hotel in Toronto erst bis 9.30 Uhr (Ortszeit) gefrühstückt haben. Der Anpfiff des Auftaktspiels gegen Curacao (7:1) in Houston erfolgte bereits vier Stunden früher um 12.00 Uhr Ortszeit – sehr zum Leidwesen von Undav. – Der Ablaufplan des DFB-Teams bis zum Anpfiff:
Frühstück bis 9.30 Uhr: Der Ablaufplan des DFB-Teams
Der viermalige Weltmeister trifft im zweiten WM-Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste.
Deniz Undav im Training
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ALEXANDER HASSENSTEIN
– Frühstück bis 9.30 Uhr
– dann Besprechung Standards und Aktivierung im Hotel
– Prematch-Meal von 12.30 bis 13.30 Uhr
– ca. 14.00 Uhr kurze Besprechung, im Anschluss Abfahrt zum Stadion
– 16.00 Uhr Anstoß gegen die Elfenbeinküste in Toronto
– 21.00 Uhr Rückflug nach Winston-Salem