Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

Frühstück bis 9.30 Uhr: Der Ablaufplan des DFB-Teams

Frühstück bis 9.30 Uhr: Der Ablaufplan des DFB-Teams

Der viermalige Weltmeister trifft im zweiten WM-Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste.
Deniz Undav im Training
Deniz Undav im Training
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ALEXANDER HASSENSTEIN
SID
Der viermalige Weltmeister trifft im zweiten WM-Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste.

Deniz Undav kann sich freuen. Der bekennende „Morgenmuffel“ kann vor dem zweiten WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausschlafen. Die Spieler müssen vor dem Duell mit der Elfenbeinküste am Samstag (22.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) im Delta Hotel in Toronto erst bis 9.30 Uhr (Ortszeit) gefrühstückt haben. Der Anpfiff des Auftaktspiels gegen Curacao (7:1) in Houston erfolgte bereits vier Stunden früher um 12.00 Uhr Ortszeit – sehr zum Leidwesen von Undav. – Der Ablaufplan des DFB-Teams bis zum Anpfiff:

– Frühstück bis 9.30 Uhr

– dann Besprechung Standards und Aktivierung im Hotel

– Prematch-Meal von 12.30 bis 13.30 Uhr

– ca. 14.00 Uhr kurze Besprechung, im Anschluss Abfahrt zum Stadion

– 16.00 Uhr Anstoß gegen die Elfenbeinküste in Toronto

– 21.00 Uhr Rückflug nach Winston-Salem

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite