Frühstück bis 9.30 Uhr: Der Ablaufplan des DFB-Teams

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht das abschließende WM-Gruppenspiel an. Gegner im Finalstadion von East Rutherford ist am Donnerstag (ab 22.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) Ecuador.
Der Ablaufplan des deutschen Teams
Im abschließenden WM-Gruppenspiel trifft Deutschland auf Ecuador. Der Gruppensieg steht für den viermaligen Weltmeister bereits fest.
Julian Nagelsmann wartet auf den übernächsten Gegner
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ALEXANDER HASSENSTEIN
Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht nach zwei Siegen bereits als Gruppensieger fest und bestreitet das Sechzehntelfinale am Montag in Boston.
Der Ablaufplan des DFB-Teams bis zum Anpfiff
- Frühstück bis 9.30 Uhr, dann Besprechung Standards
- Aktivierung im Hotel
- evtl. Spaziergang am Vormittag
- Prematch-Meal ab 12.30
- ca. 14.00 Uhr kurze Besprechung, im Anschluss Abfahrt zum Stadion
- 16.00 Uhr Anstoß gegen Ecuador in East Rutherford
- 21.00 Uhr Rückflug nach Winston-Salem