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Frühstück bis 9.30 Uhr: Der Ablaufplan des DFB-Teams

Der Ablaufplan des deutschen Teams

Im abschließenden WM-Gruppenspiel trifft Deutschland auf Ecuador. Der Gruppensieg steht für den viermaligen Weltmeister bereits fest.
Julian Nagelsmann wartet auf den übernächsten Gegner
Julian Nagelsmann wartet auf den übernächsten Gegner
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/ALEXANDER HASSENSTEIN
SID
Im abschließenden WM-Gruppenspiel trifft Deutschland auf Ecuador. Der Gruppensieg steht für den viermaligen Weltmeister bereits fest.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht das abschließende WM-Gruppenspiel an. Gegner im Finalstadion von East Rutherford ist am Donnerstag (ab 22.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) Ecuador.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht nach zwei Siegen bereits als Gruppensieger fest und bestreitet das Sechzehntelfinale am Montag in Boston.

Der Ablaufplan des DFB-Teams bis zum Anpfiff

  • Frühstück bis 9.30 Uhr, dann Besprechung Standards

  • Aktivierung im Hotel

  • evtl. Spaziergang am Vormittag

  • Prematch-Meal ab 12.30

  • ca. 14.00 Uhr kurze Besprechung, im Anschluss Abfahrt zum Stadion

  • 16.00 Uhr Anstoß gegen Ecuador in East Rutherford

  • 21.00 Uhr Rückflug nach Winston-Salem

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