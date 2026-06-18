Für WM-Jubiläum: Referee erhält spezielles Trikot

Großes Jubiläum in Monterrey: Im 1000. WM-Spiel der Fußball-Geschichte stehen sich am Sonntagmorgen (ab 6.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) Tunesien und Japan gegenüber, der Weltverband FIFA präsentiert zu diesem Anlass ein besonderes Schiedsrichter-Trikot.
Referee erhält spezielles Trikot
Der Rumäne István Kovács wird das Duell im Nordosten Mexikos leiten, er wird dabei das Sondertrikot tragen, das verziert ist mit goldenen Details und einem Aufnäher mit der WM-Trophäe sowie der Zahl 1000.
WM: Tunesien tritt mit neuem Trainer an
„Wir haben den Schiedsrichter ausgewählt, von dem wir glauben, dass er ein guter Schiedsrichter für dieses Spiel ist – der beste Schiedsrichter für dieses Spiel“, sagte FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina: „Und dann wurde er, gewissermaßen als Zufall, auch für das 1000. Spiel angesetzt. Für ihn ist das also etwas Zusätzliches – etwas, das noch obendrauf kommt.“ Kovács assistieren seine Landsleute Ferencz Tunyogi und Mihai Marica.
Tunesien und Japan bestreiten ihr jeweils zweites Spiel in Gruppe F. Japan hatte zum Auftakt ein 2:2 gegen die Niederlande geholt, Ungewöhnliches spielte sich bei der tunesischen Mannschaft ab.
Nach der heftigen Auftaktniederlage gegen Schweden (1:5) wurde Trainer Sabri Lamouchi mit sofortiger Wirkung entlassen, die Nachfolge trat sein französischer Landsmann Hervé Renard an.