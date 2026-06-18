Für WM-Jubiläum: Referee erhält spezielles Trikot

SID 18.06.2026 • 17:38 Uhr Zum 1000. WM-Spiel der Fußballgeschichte treffen Tunesien und Japan aufeinander. Der Weltverband FIFA präsentiert zu diesem Anlass ein besonderes Trikot für die Schiedsrichter.

Großes Jubiläum in Monterrey: Im 1000. WM-Spiel der Fußball-Geschichte stehen sich am Sonntagmorgen (ab 6.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) Tunesien und Japan gegenüber, der Weltverband FIFA präsentiert zu diesem Anlass ein besonderes Schiedsrichter-Trikot.

Der Rumäne István Kovács wird das Duell im Nordosten Mexikos leiten, er wird dabei das Sondertrikot tragen, das verziert ist mit goldenen Details und einem Aufnäher mit der WM-Trophäe sowie der Zahl 1000.

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„Wir haben den Schiedsrichter ausgewählt, von dem wir glauben, dass er ein guter Schiedsrichter für dieses Spiel ist – der beste Schiedsrichter für dieses Spiel“, sagte FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina: „Und dann wurde er, gewissermaßen als Zufall, auch für das 1000. Spiel angesetzt. Für ihn ist das also etwas Zusätzliches – etwas, das noch obendrauf kommt.“ Kovács assistieren seine Landsleute Ferencz Tunyogi und Mihai Marica.

Tunesien und Japan bestreiten ihr jeweils zweites Spiel in Gruppe F. Japan hatte zum Auftakt ein 2:2 gegen die Niederlande geholt, Ungewöhnliches spielte sich bei der tunesischen Mannschaft ab.