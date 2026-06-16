Fußball-WM 2026: Die Spiele am Dienstag

SID 16.06.2026 • 10:07 Uhr Top-Favorit Frankreich startet in die WM - auch Erling Haalands Norweger, Lionel Messis Argentinier und Österreich greifen ein.

FRANKREICH – SENEGAL (21.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe I, New York/New Jersey

WISSENSWERTES: Der Top-Favorit startet ins Turnier – und Didier Deschamps hat gerade in der Offensive die Qual der Wahl. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué und all die anderen Stars sind fit. Der Nationaltrainer gibt sich aber demütig. „Die einzige Wahrheit, die zählt, ist die auf dem Spielfeld“, sagt Deschamps, der nach dem Turnier aufhört.

IRAK – NORWEGEN (Mi. 00.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe I, Boston

WISSENSWERTES: Um die Kräfteverhältnisse zu beleuchten, reicht ein Blick auf den Marktwert. Laut transfermarkt.de kommt der gesamte irakische Kader auf einen Wert von 21,2 Millionen Euro – Erling Haaland hat hingegen ein Preisschild von 200 Millionen Euro. Der Superstar nutzte seine Zeit in den USA für eine Runde Golf und einen Besuch des Stanley-Cup-Finals, jetzt wird es jedoch ernst.

ARGENTINIEN – ALGERIEN (Mi. 03.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Gruppe J, Kansas City

WISSENSWERTES: Sein Meisterwerk kreierte Lionel Messi beim argentinischen WM-Triumph 2022 in Katar, doch der Superstar kann und will nicht loslassen. Und deshalb dreht sich beim Titelverteidiger auch 2026 alles um den Offensivkünstler, für den es die sechste WM ist. Seine Oberschenkelprobleme hat der 39-Jährige auskuriert, Messi ist bereit.

ÖSTERREICH – JORDANIEN (Mi. 6.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Gruppe J, Santa Clara/San Francisco Bay Area