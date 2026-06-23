Fußball-WM 2026: Die Spiele am Dienstag

SID 23.06.2026 • 08:05 Uhr Cristiano Ronaldo ist mit den Portugiesen gefordert. England und Thomas Tuchel wollen das vorzeitige Weiterkommen klarmachen.

PORTUGAL – USBEKISTAN (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Gruppe J, Houston

WISSENSWERTES: Nach dem blamablen Remis gegen die DR Kongo geriet Cristiano Ronaldo ins Zentrum der Kritik. Doch den Superstar ließ das kalt. „Siempre Unidos“ (immer vereint), schrieb er unter ein Trainingsbild bei Instagram. Die Vorwürfe des Egoismus oder die Kommentare, die Portugiesen wären ohne den 41-Jährige besser aufgestellt, prallten an der gestählten Brust von „CR7“ ab. Aber dennoch: Gegen Debütant Usbekistan wird sich Ronaldo zeigen müssen.

ENGLAND – GHANA (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Gruppe I, Boston

WISSENSWERTES: Thomas Tuchel und seine Engländer überzeugten gegen Kroatien auf ganzer Linie, anschließend stimmten sich Harry Kane und Co. mit dem Oasis-Klassiker „Wonderwall“ auf die nächsten Aufgaben ein. In Ghana wartet nun ein unangenehmer Gegner, im Duell der beiden siegreichen Mannschaften der Gruppe geht es um das vorzeitige Weiterkommen.

PANAMA – KROATIEN (Mi. 01.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe I, Toronto

WISSENSWERTES: Noch eine Pleite, und Kroatien wäre wohl schon raus. Um nicht schon nach der Vorrunde die Heimreise anzutreten, wird sich der Dritte von Katar steigern müssen – auch Altstar Luka Modric. Der 41-Jährige erwischte gegen England einen Tag zum Vergessen. Erst verursachte der Maestro den Foulelfmeter vor dem 0:1, dann wurde nach 58 Minuten ausgewechselt. „Wir müssen das hinter uns lassen, wir haben noch zwei Spiele vor uns. Ich bin mir sicher, dass es besser laufen wird und dass wir hier unser Mindestziel erreichen werden“, sagte der Spielmacher von der AC Mailand.

KOLUMBIEN – DR KONGO (Mi. 04.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Gruppe J, Guadalajara