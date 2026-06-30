Fußball-WM 2026: Die Spiele am Dienstag

SID 30.06.2026 • 05:53 Uhr Erling Haalands Norweger sind im Einsatz, Top-Favorit Frankreich trifft auf Schweden - und Mexiko spielt bei der Heim-WM erneut im Aztekenstadion.

ELFENBEINKÜSTE (COTE D’IVOIRE) – NORWEGEN (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Sechzehntelfinale, Dallas

WISSENSWERTES: Im Gruppenfinale gegen Frankreich wurde Erling Haaland geschont, damit der Torjäger für die K.o.-Spiele bereit ist: Die Wucht der norwegischen Offensive soll nun der deutsche Vorrundengegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) zu spüren bekommen. Aber auch die Afrikaner, die in der WM-Vorbereitung den Top-Favoriten Frankreich geschlagen haben, sind taktisch und körperlich sehr stark. Alles spricht also für ein intensives Spiel, in dem Norwegen nach den bisherigen Eindrücken leicht favorisiert ist.

FRANKREICH – SCHWEDEN (23.00 Uhr/MagentaTV)

Sechzehntelfinale, East Rutherford

WISSENSWERTES: Auf dem Weg zum Titel wollen sich Frankreichs Offensivkünstler nicht stoppen lassen – und den Schweden ist eine Überraschung kaum zuzutrauen. Gegen die Niederlande waren sie defensiv überfordert, was soll erst passieren, wenn Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé oder Michael Olise auf sie zustürmen? Trainer Didier Deschamps, der aufgrund der Beerdigung seiner Mutter in der Heimat war, ist wieder beim Team. Die Franzosen könnten im Achtelfinale auf Deutschland treffen.

MEXIKO – ECUADOR (Mi., 3.00 Uhr/MagentaTV)

Sechzehntelfinale, Mexiko-Stadt