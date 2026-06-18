Fußball-WM 2026: Die Spiele am Donnerstag

SID 18.06.2026 • 05:38 Uhr Der zweite Spieltag der Vorrunde beginnt - und mit Kanada und Mexiko sind zwei der drei Co-Gastgeber im Einsatz.

TSCHECHIEN – SÜDAFRIKA (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Gruppe A, Atlanta

WISSENSWERTES: Nach dem Fehlstart steht Tschechien mit dem Rücken zur Wand, die ersten drei Punkte müssen her. Der Fokus liegt auf Bayer Leverkusens Stürmer Patrik Schick, der bei der Auftaktniederlage gegen Südkorea in 63 Minuten auf lediglich elf Ballkontakte kam und keinen Torschuss abgab. Ein möglicher Vorteil für die Tschechen: Bei Südafrika fehlen mit Yaya Sithole und Themba Zwane gleich zwei Spieler aufgrund ihrer Roten Karten aus dem wilden Eröffnungsspiel gegen Mexiko.

SCHWEIZ – BOSNIEN-HERZEGOWINA (21.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe B, Los Angeles

WISSENSWERTES: Sportlich läuft es noch nicht bei den Eidgenossen – und jetzt berichtet die Boulevardzeitung Blick, dass einige Spieler aufgrund der strengen Ansagen von Granit Xhaka „verunsichert sein oder sich nicht wohlfühlen im Camp“. Der Kapitän hatte seine Mitspieler nach dem verpatzten WM-Auftakt gegen Katar scharf kritisiert, stimmungstechnisch soll es in eine „toxische Richtung“ gehen. Auf dem Platz muss die „Nati“ schnellstmöglich alle Störfeuer ausblenden.

KANADA – KATAR (Fr. 00.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Gruppe B, Vancouver

WISSENSWERTES: Spielt er? Spielt er nicht? Ganz Kanada hofft auf einen Einsatz von Kapitän Alphonso Davies. Nach seiner Oberschenkelverletzung kommt das wichtige Duell gegen Katar in Vancouver, wo der Außenverteidiger vor seinem Wechsel zu Bayern München für die Whitecaps gespielt hatte, aber wohl zu früh. Der Druck ist mit oder ohne Davies groß, für den möglichen Einzug in die K.o.-Runde ist der erste kanadische Sieg der WM-Geschichte Pflicht.

MEXIKO – SÜDKOREA (Fr. 03.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe A, Guadalajara