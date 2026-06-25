Fußball-WM 2026: Die Spiele am Donnerstag

SID 25.06.2026 • 06:11 Uhr Deutschland hat bereits Gewissheit vor dem letzten Gruppenspiel. Das gilt am Donnerstag aber bei weitem nicht für alle Teams.

ECUADOR – DEUTSCHLAND (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Gruppe E, East Rutherford

WISSENSWERTES: Am Sehnsuchtsort muss Julian Nagelsmann eine knifflige Aufgabe lösen. Im MetLife Stadium steigt am 19. Juli das WM-Finale, am Donnerstag geht es dort erstmal um deutlich weniger: Deutschlands Gruppensieg steht schon vor dem letzten Spiel gegen Ecuador fest, nur der Gegner kämpft noch ums Weiterkommen. Lässt Nagelsmann also rotieren, um Kräfte zu schonen? Oder gibt er dem Kern der Mannschaft weitere Zeit, um sich einzuspielen? „Es wird wohl ein Mix werden“, kündigte der Bundestrainer an.

CURACAO – ELFENBEINKÜSTE (22.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe E, Philadelphia

WISSENSWERTES: Die Euphorie bei den stolzen Anhängern Curacaos ist groß, in Philadelphia soll es nun auch einen Fanmarsch geben – denn der außergewöhnliche Außenseiter könnte sein Märchen tatsächlich fortschreiben. Curacao hat bei seiner ersten Fußball-WM die Qualifikation für die K.o.-Runde in der eigenen Hand, gegen die Elfenbeinküste würde ein Sieg für das Team um den zuletzt überragenden Torhüter Eloy Room wohl den Einzug ins Sechzehntelfinale bedeuten. „Wir müssen weiterhin daran glauben. Wir müssen es schaffen“, sagte Livano Comenencia, erster WM-Torschütze in der Geschichte des Landes.

TUNESIEN – NIEDERLANDE (Fr. 01.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Gruppe F, Kansas City

WISSENSWERTES: Für die Niederlande hat das Turnier mit dem Kantersieg gegen Schweden (5:1) so richtig begonnen, nun soll der Gruppensieg her – und dafür geht es um Tore, Tore, Tore. Gegner Tunesien hat vor dem letzten Spieltag die schwächste Defensive der WM, die Oranje-Stars um Cody Gakpo und Crysencio Summerville sollten sich austoben: Es gilt, die punktgleichen Japaner abzuhängen.

JAPAN – SCHWEDEN (Fr. 01.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe F, Dallas

WISSENSWERTES: Japan ist Hauptgegner der Niederlande im Fernduell um den Gruppensieg. Die Teams trennten sich Unentschieden, hier geht es also um die Tordifferenz. Die Japaner um Topscorer Ayase Ueda haben aber wohl die schwierigere Aufgabe vor der Brust: Auch Schweden kämpft noch mindestens um Rang zwei, könnte bei einem Ausrutscher der Niederlande sogar die Gruppe gewinnen – und ist mit den Top-Stürmern Alexander Isak und Viktor Gyökeres nicht zu unterschätzen.

TÜRKEI – USA (Fr. 04.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe D, Inglewood

WISSENSWERTES: Sportlich geht es um nichts mehr in diesem Spiel, emotional um einiges. Die USA stehen als Gruppensieger fest und wollen im SoFi Stadium weiteren Schwung aufnehmen für ihre Reise durchs Heimturnier – drei Siege aus drei Gruppenspielen, das wäre ein weiterer Boost für die Soccer-Stimmung im Land. Die Türkei indes weiß bereits seit dem 0:1 gegen Paraguay, dass die WM am Donnerstag für sie endet. Ein Sieg gegen den bislang so starken Gastgeber würde zumindest das Gesamtbild ein wenig polieren.

PARAGUAY – AUSTRALIEN (Fr. 04.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Gruppe D, Santa Clara