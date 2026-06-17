PORTUGAL – DR KONGO (19.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)
Fußball-WM 2026: Die Spiele am Mittwoch
Gruppe K, Houston
WISSENSWERTES: Cristiano Ronaldo nimmt den nächsten Anlauf, bei seiner sechsten WM-Teilnahme soll endlich der goldene Pokal mit Portugal her. Die wachsende nationale Sorge, dass er im Alter von 41 Jahren bei der Titelmission eher hinderlich als helfend sein könnte, blendet „CR7“ aus. „Ich fühle mich körperlich gut. Ich bin sehr positiv“, sagte der Altstar vor dem Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo, die trotz aller Sorgen um den Ebola-Ausbruch in der Heimat in voller Mannschaftsstärke in den USA ist.
ENGLAND – KROATIEN (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)
Gruppe L, Dallas
WISSENSWERTES: Führt ausgerechnet Thomas Tuchel die Engländer 60 Jahre nach dem legendären Triumph von Wembley zum zweiten WM-Titel? Zum Auftakt wartet auf das Team um Starstürmer Harry Kane Kroatien, und es schwebt ein böses Omen über dem Spiel – Stichwort „ITV-Fluch“. Überträgt nämlich der TV-Sender ITV und nicht die BBC auf der Insel eine WM-Partie, spielen die Three Lions für gewöhnlich ausgesprochen mäßigen und erfolglosen Fußball.
GHANA – PANAMA (Do. 01.00 Uhr/MagentaTV)
Gruppe L, Toronto
WISSENSWERTES: Thomas Partey wird der ghanaischen Nationalmannschaft in Toronto fehlen – dabei ist er weder verletzt noch gesperrt. Dem Mittelfeldspieler wurde die Einreise nach Kanada verweigert, Grund ist offenbar, dass Partey im Juli 2025 in London wegen mutmaßlicher Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt worden war. Bei den weiteren Gruppenspielen in den USA darf der 33-Jährige mitwirken.
USBEKISTAN – KOLUMBIEN (Do. 4.00 Uhr/MagentaTV)
Gruppe K, Mexiko-Stadt
WISSENSWERTES: Neuling Usbekistan setzt auf weltmeisterliche Erfahrung an der Seitenlinie: Fabio Cannavaro kehrt 20 Jahre nach Italiens letztem Titelgewinn in Deutschland auf die größte aller Fußballbühnen zurück. Dass er nach 2006 erneut den Pokal in die Höhe stemmen wird, ist aber unrealistisch – die „Weißen Wölfe“ starten bei ihrer Premiere als große Underdogs.