Fußball-WM 2026: Die Spiele am Mittwoch

SID 17.06.2026 • 06:31 Uhr Cristiano Ronaldo startet in seine sechste WM, Tuchels England kämpft gegen einen Fluch - und ein Weltmeister kehrt auf die große Bühne zurück.

PORTUGAL – DR KONGO (19.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Gruppe K, Houston

WISSENSWERTES: Cristiano Ronaldo nimmt den nächsten Anlauf, bei seiner sechsten WM-Teilnahme soll endlich der goldene Pokal mit Portugal her. Die wachsende nationale Sorge, dass er im Alter von 41 Jahren bei der Titelmission eher hinderlich als helfend sein könnte, blendet „CR7“ aus. „Ich fühle mich körperlich gut. Ich bin sehr positiv“, sagte der Altstar vor dem Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo, die trotz aller Sorgen um den Ebola-Ausbruch in der Heimat in voller Mannschaftsstärke in den USA ist.

ENGLAND – KROATIEN (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Gruppe L, Dallas

WISSENSWERTES: Führt ausgerechnet Thomas Tuchel die Engländer 60 Jahre nach dem legendären Triumph von Wembley zum zweiten WM-Titel? Zum Auftakt wartet auf das Team um Starstürmer Harry Kane Kroatien, und es schwebt ein böses Omen über dem Spiel – Stichwort „ITV-Fluch“. Überträgt nämlich der TV-Sender ITV und nicht die BBC auf der Insel eine WM-Partie, spielen die Three Lions für gewöhnlich ausgesprochen mäßigen und erfolglosen Fußball.

GHANA – PANAMA (Do. 01.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe L, Toronto

WISSENSWERTES: Thomas Partey wird der ghanaischen Nationalmannschaft in Toronto fehlen – dabei ist er weder verletzt noch gesperrt. Dem Mittelfeldspieler wurde die Einreise nach Kanada verweigert, Grund ist offenbar, dass Partey im Juli 2025 in London wegen mutmaßlicher Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt worden war. Bei den weiteren Gruppenspielen in den USA darf der 33-Jährige mitwirken.

USBEKISTAN – KOLUMBIEN (Do. 4.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe K, Mexiko-Stadt