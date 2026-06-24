Fußball-WM 2026: Die Spiele am Mittwoch

SID 24.06.2026 • 06:14 Uhr Am letzten Gruppenspieltag steigen direkt sechs Duelle. Viele Nationen kämpfen um ihre Tickets für die K.o.-Runde.

SCHWEIZ – KANADA (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Gruppe B, Vancouver

WISSENSWERTES: Zementiert sich das Eishockey-Land Kanada jetzt zur „soccer nation“? Beim Co-Gastgeber ist spätestens seit dem berauschenden 6:0 gegen Katar die Euphorie ausgebrochen, gegen die Schweiz soll nun der Gruppensieg her. Dafür reicht den Kanadiern im direkten Duell ein Remis.

BOSNIEN-HERZEGOWINA – KATAR (21.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe B, Seattle

WISSENSWERTES: „Wir alle haben ein Ende. Vielleicht kommt meines bald“, hatte Edin Dzeko vor der WM gesagt. Für den 40-Jährigen könnte der mögliche Abschied von der ganz großen Fußballbühne nun schneller kommen, als es ihm lieb ist. Mit Bosnien-Herzegowina muss der Stürmer von Schalke 04 gegen Katar gewinnen, ansonsten geht es wohl vor der K.o.-Runde schon wieder nach Hause.

SCHOTTLAND – BRASILIEN (Do. 00.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe C, Miami

WISSENSWERTES: Spielt er? Spielt er nicht? Nachdem Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti Neymar für fit erklärt hat, dreht sich bei der Selecao alles nur noch um den Altmeister. Ob der 34-Jährige dem Rekordweltmeister im Kampf um den Gruppensieg gegen Schottland wirklich helfen kann, wird sich zeigen.

MAROKKO – HAITI (Do. 00.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Gruppe C, Atlanta

WISSENSWERTES: Wenn Ayyoub Bouaddi mal vom WM-Stress abschalten will, flüchtet er sich in die Welt der fortgeschrittenen Arithmetik. „Es ist eine Möglichkeit“, so der 18-Jährige, „mich vom Fußball zu lösen, mich nicht darauf zu versteifen und mich für andere Dinge zu öffnen.“ Sein Superhirn hilft Marokkos Wunderkind, das neben der Profikarriere Mathematik studiert, aber auch auf dem Rasen. Nach starken Auftritten soll nun gegen Haiti die nächste Gala folgen.

TSCHECHIEN – MEXIKO (Do. 03.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe A, Mexiko-Stadt

WISSENSWERTES: Nur zwei Tore, schwache Leistungen, noch ohne Sieg – für Tschechien läuft es bei der WM so gar nicht. Am letzten Spieltag steht die Mannschaft um Stürmer Patrik Schick von Bayer Leverkusen unter großem Druck, gegen die bereits als Gruppensieger feststehenden Mexikaner müssen drei Punkte her.

SÜDAFRIKA – SÜDKOREA (Do. 03.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe A, Monterrey