Fußball-WM 2026: Die Spiele am Montag

SID 15.06.2026 • 05:57 Uhr Europameister Spanien greift gegen einen Neuling ins Geschehen ein. Mit Spannung erwartet wird der erste Auftritt von Iran.

SPANIEN – KAP VERDE (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Gruppe H, Atlanta Stadium

WISSENSWERTES: Der Jungstar ist rechtzeitig fit für den Turnierauftakt des Mitfavoriten: Lamine Yamal konnte nach seiner Oberschenkelverletzung zuletzt zumindest wieder mittrainieren. Ob er gegen WM-Neuling Kap Verde zum Einsatz kommt, steht jedoch noch nicht fest, es warten noch deutlich größere Aufgaben auf den Europameister und seinen 18 Jahre alten Ausnahmespieler.

BELGIEN – ÄGYPTEN (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Gruppe G, Seattle Stadium

WISSENSWERTES: Mohamed Salah wird am Spieltag 34 Jahre alt – und will doppelt feiern. Bei drei WM-Teilnahmen haben seine Ägypter noch keinen einzigen Sieg gelandet, das soll sich gegen die erfahrenen Belgier ändern. Bei den Roten Teufeln gehören unter anderem Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Romelu Lukaku oder Thibaut Courtois zur Ü30-Fraktion im Kader.

SAUDI-ARABIEN – URUGUAY (Di. 00.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Gruppe H, Miami Stadium

WISSENSWERTES: Welchen Einfluss das Wetter auf das Turnier nehmen kann, erlebte die Auswahl Saudi-Arabiens bereits beim Testspiel am vorigen Wochenende in Austin/Texas: Wegen eines Gewitters wurde die Partie gegen Puerto Rico (3:0) für fast zwei Stunden unterbrochen. Auch Miami, wo das Team gegen Uruguay klarer Außenseiter ist, gilt als anfällig für heftige Sommergewitter.

IRAN – NEUSEELAND (Di 03.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Gruppe G, Los Angeles Stadium