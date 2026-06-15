Fußball-WM 2026: Die Spiele am Montag

SPANIEN – KAP VERDE (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV)
Diese Spiele stehen am Montag an
Gruppe H, Atlanta Stadium
WISSENSWERTES: Der Jungstar ist rechtzeitig fit für den Turnierauftakt des Mitfavoriten: Lamine Yamal konnte nach seiner Oberschenkelverletzung zuletzt zumindest wieder mittrainieren. Ob er gegen WM-Neuling Kap Verde zum Einsatz kommt, steht jedoch noch nicht fest, es warten noch deutlich größere Aufgaben auf den Europameister und seinen 18 Jahre alten Ausnahmespieler.
BELGIEN – ÄGYPTEN (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV)
Gruppe G, Seattle Stadium
WISSENSWERTES: Mohamed Salah wird am Spieltag 34 Jahre alt – und will doppelt feiern. Bei drei WM-Teilnahmen haben seine Ägypter noch keinen einzigen Sieg gelandet, das soll sich gegen die erfahrenen Belgier ändern. Bei den Roten Teufeln gehören unter anderem Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Romelu Lukaku oder Thibaut Courtois zur Ü30-Fraktion im Kader.
SAUDI-ARABIEN – URUGUAY (Di. 00.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)
Gruppe H, Miami Stadium
WISSENSWERTES: Welchen Einfluss das Wetter auf das Turnier nehmen kann, erlebte die Auswahl Saudi-Arabiens bereits beim Testspiel am vorigen Wochenende in Austin/Texas: Wegen eines Gewitters wurde die Partie gegen Puerto Rico (3:0) für fast zwei Stunden unterbrochen. Auch Miami, wo das Team gegen Uruguay klarer Außenseiter ist, gilt als anfällig für heftige Sommergewitter.
IRAN – NEUSEELAND (Di 03.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)
Gruppe G, Los Angeles Stadium
WISSENSWERTES: Ein verlegtes Teamquartier, Visa-Probleme, keine eigenen Fans: Nachdem der iranischen WM-Delegation von den US-Behörden aufgrund des Krieges zwischen beiden Ländern zahlreiche Restriktionen auferlegt wurden, will sich das Team endlich auf den Sport konzentrieren. Gelingt das, stehen die Chancen gegen Neuseeland gut: Als 85. der Weltrangliste ist kein WM-Teilnehmer schlechter platziert als die All Whites.