Fußball-WM 2026: Die Spiele am Montag

SID 22.06.2026 • 06:28 Uhr Bringen erneute Glanzmomente der Superstars weitere Entscheidungen? Lionel Messi, Kylian Mbappé und Michael Olise sowie Erling Haaland sind bereit.

ARGENTINIEN – ÖSTERREICH (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Gruppe J, Dallas

WISSENSWERTES: Vor dem ersten echten Gradmesser der WM dreht sich bei Argentinien alles um Lionel Messi – noch mehr als sonst. Der Superstar sorgt sich um seinen Vater Jorge, dem es gesundheitlich nicht gut geht. Dabei musste Messi auch Falschmeldungen über einen vermeintlichen Tod aus dem Weg räumen. Sportlich ist ihm ein Traumstart gelungen. Beim 3:0 gegen Algerien erzielte Messi drei Tore und zog mit WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose (16 Treffer) gleich. Sowohl der Weltmeister von 2022 als auch Österreich, das Jordanien 3:1 schlug, sind mit einem Erfolg nah am Gruppensieg.

FRANKREICH – IRAK (23.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Gruppe I, Los Angeles

WISSENSWERTES: Auch beim Vize-Weltmeister von 2022 stehen die Stars im Fokus. Allen voran Rekordmann Kylian Mbappé und: Michael Olise. Beim 3:1 über Senegal lieferte der Münchner zu beiden Toren von Mbappé, der damit Olivier Giroud als französischer Rekordtorjäger ablöste, die Vorlage. Olise glänzte dabei vor allem auf der Zehnerposition. „Diese Rolle bietet mehr Freiheit“, sagte Olise der L’Équipe zufrieden. Außenseiter Irak ist gewarnt.

NORWEGEN – SENEGAL (Di. 02.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe I, NEW YORK NEW JERSEY

WISSENSWERTES: Norwegen ist im WM-Fieber. Selbst im Parlament Stortinget wurde schon „gerudert“. Die Politiker aller Parteien zogen beim sogenannten „Viking row“ ihre imaginären Riemen mit geschlossenen Fäusten nach hinten. Nach dem lockeren 4:1-Auftaktsieg gegen den Irak wartet nun aber eine deutlich schwierigere Aufgabe. Neben Doppelpacker Erling Haaland kann gegen Senegal auch der zweitwichtigste Spieler des Landes, Kapitän Martin Ödegaard, seine WM-Form beweisen. Diese hat er nach Ansicht der norwegischen Presse bisher noch nicht.

JORDANIEN – ALGERIEN (Di. 05.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Gruppe J, San Francisco