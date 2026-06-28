BRASILIEN – JAPAN (19.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)
Fußball-WM 2026: Die Spiele am Montag
Sechzehntelfinale, Houston
WISSENSWERTES: Alle Augen auf Neymar? Nicht mehr so ganz. Vinicius Jr. hat die bisherige WM zu seiner Bühne gemacht, mit vier Treffern führte er Brasilien in die K.o.-Phase – doch für den Rekordweltmeister beginnt das Turnier jetzt erst so richtig. „Der wichtigste Moment des Wettbewerbs ist gekommen“, sagt Vini, „es stehen noch fünf Endspiele an.“ Erstmals seit 24 Jahren will Brasilien zurück auf den Thron, auch der bislang ungeschlagene Gegner im Sechzehntelfinale hat aber ein großes Ziel. Noch nie kam Japan über das Achtelfinale hinaus, das ist in bei der XXL-WM nun noch schwieriger, soll aber endlich gelingen.
DEUTSCHLAND – PARAGUAY (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV)
Sechzehntelfinale, Foxborough
WISSENSWERTES: Diskussionen um Manuel Neuer. Wo soll Joshua Kimmich spielen? Und was ist eigentlich mit „Wusiala“? Fußball-Deutschland beleuchtete nach dem 1:2 gegen Ecuador ausgiebig alle Problemfälle, gegen Paraguay muss vieles schnell besser werden. Nur, ist das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Lage, sich zu steigern? Auch der Gegner am Montag wird alles tun, um dem Favoriten ein unangenehmes Spiel zu bereiten.
NIEDERLANDE – MAROKKO (Di., 3.00 Uhr/MagentaTV)
Sechzehntelfinale, Monterrey
WISSENSWERTES: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine und Sofyan Amrabat – alle hätten sie auch für die Niederlande spielen können. Nun fordert das Trio mit Marokko seine zweite Heimat heraus. Wie so viele Spieler des hochgehandelten WM-Halbfinalisten von 2022 haben Mazraoui, Salah-Eddine und Amrabat Wurzeln in zwei Ländern. „Ich bin stolzer Marokkaner, aber auch stolzer Niederländer“, sagt Mazraoui. Schade für den Ex-Münchner, dass es im Sechzehntelfinale kein Unentschieden gibt.