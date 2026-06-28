Fußball-WM 2026: Die Spiele am Montag

SID 28.06.2026 • 13:25 Uhr Brasilien nimmt Anlauf für den großen Wurf, Deutschland muss Fragen beantworten - und ein marokkanisches Trio erlebt ein besonderes Spiel.

BRASILIEN – JAPAN (19.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Sechzehntelfinale, Houston

WISSENSWERTES: Alle Augen auf Neymar? Nicht mehr so ganz. Vinicius Jr. hat die bisherige WM zu seiner Bühne gemacht, mit vier Treffern führte er Brasilien in die K.o.-Phase – doch für den Rekordweltmeister beginnt das Turnier jetzt erst so richtig. „Der wichtigste Moment des Wettbewerbs ist gekommen“, sagt Vini, „es stehen noch fünf Endspiele an.“ Erstmals seit 24 Jahren will Brasilien zurück auf den Thron, auch der bislang ungeschlagene Gegner im Sechzehntelfinale hat aber ein großes Ziel. Noch nie kam Japan über das Achtelfinale hinaus, das ist in bei der XXL-WM nun noch schwieriger, soll aber endlich gelingen.

DEUTSCHLAND – PARAGUAY (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Sechzehntelfinale, Foxborough

WISSENSWERTES: Diskussionen um Manuel Neuer. Wo soll Joshua Kimmich spielen? Und was ist eigentlich mit „Wusiala“? Fußball-Deutschland beleuchtete nach dem 1:2 gegen Ecuador ausgiebig alle Problemfälle, gegen Paraguay muss vieles schnell besser werden. Nur, ist das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Lage, sich zu steigern? Auch der Gegner am Montag wird alles tun, um dem Favoriten ein unangenehmes Spiel zu bereiten.

NIEDERLANDE – MAROKKO (Di., 3.00 Uhr/MagentaTV)

Sechzehntelfinale, Monterrey