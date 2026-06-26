Fußball-WM 2026: Die Spiele am Samstag

SID 26.06.2026 • 15:13 Uhr Harry Kane und seine Engländer wollen Wiedergutmachung fürs 0:0 gegen Ghana. Auch Cristiano Ronaldo ist wieder im Mittelpunkt.

GHANA – KROATIEN (23.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Gruppe L, Philadelphia

WISSENSWERTES: Ghana kann erneut auf den wegen des Verdachts der Vergewaltigung angeklagten Thomas Partey zurückgreifen. Der Schlüsselspieler durfte wegen des laufenden Verfahrens beim ersten Gruppenspiel in Toronto nicht mitwirken, weil Kanada die Einreise verweigerte. Sportlich steht eine Menge auf dem Spiel: Kroatien könnte noch Gruppensieger werden oder aber vorzeitig ausscheiden.

PANAMA – ENGLAND (23.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe L, East Rutherford

WISSENSWERTES: Nach dem schwachen Auftritt beim 0:0 gegen Ghana wird von den von Harry Kane angeführten Engländern eine Reaktion erwartet. Mit einem Erfolg wären sie als Gruppensieger weiter, damit würde das Team von Thomas Tuchel am 1. Juli gegen einen der besten Gruppendritten spielen. Gut möglich, dass Tuchel gegen den nominell schwächsten Gegner der Gruppe etwas rotiert. Vor allem Vielspieler Declan Rice könnte eine Pause vertragen.

DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO – USBEKISTAN (So., 1.30 Uhr/MagentaTV)

Gruppe K, ATLANTA

WISSENSWERTES: Die Demokratische Republik Kongo träumt vom Einzug in die K.o.-Runde – und braucht dafür einen Sieg. Mit dann vier Punkten wäre das Weiterkommen als einer der besten Gruppendritten möglich. Und das wäre historisch! Im Mittelpunkt wird dann auch ein Deutscher stehen. Schiedsrichter Felix Zwayer pfeift und absolviert damit sein zweites Spiel bei dieser WM.

KOLUMBIEN – PORTUGAL (So., 1.30 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Gruppe K, MIAMI

WISSENSWERTES: Und wieder dreht sich alles um Cristiano Ronaldo. Nachdem er sich mit seinem Doppelpack gegen Usbekistan zurückgemeldet hatte, will er nun auch gegen Kolumbien den Unterschied machen. „Ich glaube fest an das, was ich tue, und daran, dass Gott dem hilft, der hart arbeitet“, sagte er.

Algerien – ÖSTERREICH (So., 4.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Gruppe J, KANSAS CITY

WISSENSWERTES: Stand jetzt brauchen die Österreicher mindestens einen Punkt, um das Minimalziel abzusichern und in die K.o.-Runde einzuziehen. „Es ist sicherlich von Vorteil“, sagte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, „dass wir das allerletzte Spiel von allen haben, so dass wir zu Beginn des Spiels schon ganz genau wissen, welches Ergebnis es braucht.“ Der Gruppensieg ist nicht mehr möglich.

Jordanien – Argentinien (So., 4.00 Uhr/MagentaTV)

Gruppe J, DALLAS