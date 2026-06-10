Fußball-WM: US-Coach Pochettino will Hymne nicht mitsingen

SID 10.06.2026 • 06:11 Uhr Mauricio Pochettino ist als Argentinier Nationalcoach der USA.

Mauricio Pochettino sieht seine Aufgabe als Fußball-Nationaltrainer der USA kurz vor dem Beginn der WM-Endrunde differenziert. Auf der einen Seite will der Argentinier die Hymne des von vielen Seiten kritisierten Co-Gastgebers nicht mitsingen, auf der anderen Seite will er das Land gut vertreten.

„Ich repräsentiere die USA nur durch den Sport. Dafür werde ich bezahlt“, sagte Pochettino, der mit seiner Mannschaft am Samstag (ab 03.00 Uhr im LIVETICKER) in Los Angeles auf Paraguay trifft, der SZ: „Die Hymne zum Beispiel – ich werde sie nicht mitsingen. Aber ich werde alles geben, um das Land würdig zu vertreten.“

Die politischen Debatten rund um die Regierung unter Präsident Donald Trump will der Coach von seinem Team fernhalten. „Wir sind alle sensibel gegenüber Ungerechtigkeit in der Welt“, äußert der 54-Jährige: „Niemand will Gewalt auf der Welt, alle wollen, dass alle glücklich sind, genug zu essen haben. Aber unsere Aufgabe ist es, ein Team auf eine WM vorzubereiten.“