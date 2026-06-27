FIFA verbietet Frankreich Trauerflor nach Tod von Deschamps Mutter

SID 27.06.2026 • 02:57 Uhr Die FIFA verbietet Frankreich einen Trauerflor. Die Mannschaft wollte der verstorbenen Mutter von Trainer Didier Deschamps gedenken.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat der französischen Nationalmannschaft untersagt, im WM-Spiel gegen Norwegen (4:1) am Freitag Trauerflor zu tragen.

Der französische Verband FFF wollte mit schwarzen Armbändern seine Verbundenheit mit Nationaltrainer Didier Deschamps zum Ausdruck bringen. Die Mutter von Deschamps wurde am Freitag beerdigt. Sie war am Dienstag verstorben.

WM: Deschamps wird zurückerwartet

Deschamps war nach dem zweiten Spiel der Gruppenphase gegen den Irak (3:0) abgereist, um an der Beisetzung teilzunehmen. Er wird am Samstag zurückerwartet.

Die FIFA regelt die Ausrüstung auf dem Spielfeld streng und erlaubt Armbinden in der Regel nur für bestimmte, von ihr genehmigte Aufklärungskampagnen. Daher wurden die schwarzen Trauerbänder auf dem Spielfeld nicht zugelassen.