WM-Umgang mit Iran ein "dunkles Kapitel"

SID 20.06.2026 • 11:03 Uhr Die iranischen Fußballer werden bei der WM eigenen Angaben zufolge massiv benachteiligt. Einer der Verbandsbosse äußert scharfe Kritik.

Hedayat Mombeyni, Generalsekretär des iranischen Fußballverbandes, hat erneut scharfe Kritik an WM-Co-Gastgeber USA geübt. Der Umgang mit der iranischen Nationalmannschaft während der Endrunde stelle ein „dunkles Kapitel in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften“ dar, sagte Mombeyni.

Die Reiseeinschränkungen, die trotz des Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran weiterhin gelten, hätten massive Auswirkungen und würden einen fairen sportlichen Wettkampf erschweren.

„Dies ist ein bedeutendes internationales Turnier. Ein derartiger Verstoß gegen unsere Regeln und Vereinbarungen stellt meiner Meinung nach den Fußball an sich infrage“, sagte Mombeyni im Trainingslager der Mannschaft im mexikanischen Tijuana.

Klare Benachteiligung der Iraner

Eigentlich hatten die Iraner ihr Teamcamp bereits am Freitag verlassen wollen, um mit etwas Vorlauf in Inglewood bei Los Angeles einzutreffen. Dort steht am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) das zweite Gruppenspiel gegen Belgien an – doch ein entsprechendes Gesuch der Iraner sei abgelehnt worden. Die Belgier hingegen reisten bereits am Freitag an.

Dem iranischen Team sei es lediglich erlaubt, am Tag vor dem Spiel einzureisen, sagte der WM-Verantwortliche des Weißen Hauses, Andrew Giuliani. In den WM-Regeln des Weltverbandes FIFA heißt es, dass die Teams im Normalfall am Tag vor dem Spiel anreisen sollen. In „außergewöhnlichen Fällen“ sei eine frühere Anreise jedoch möglich.