"Geschichte geschrieben" - Salah verzaubert Ägypten

SID 22.06.2026 • 06:40 Uhr Superstar Mo Salah schießt seine Nation zum ersten WM-Sieg - und macht damit vorerst auch einige Gerüchte vergessen.

Mohamed Salah ging barfuß über den Rasen der Arena in Vancouver und lächelte zufrieden. Immer wieder winkte der ägyptische „König“ den euphorisierten Fans auf der Tribüne zu, die feierten ihren Helden im Gegenzug frenetisch. Für sein Tor, für den ersten WM-Sieg in der Geschichte Ägyptens – und für die so gut wie sichere Qualifikation für die K.o.-Phase.

„Wir haben heute Geschichte geschrieben“, sagte Salah nach dem historischen 3:1 (0:1) gegen Außenseiter Neuseeland am zweiten Spieltag der Gruppenphase: „Man sieht viele Mannschaften Spiele gewinnen, aber für uns kommt das nicht sehr oft vor.“

Erst im neunten Anlauf war den „Pharaonen“ der ersehnte erste Sieg bei einer WM-Endrunde gelungen. Dank Salah, der ein Tor und eine Vorlage beigesteuert hatte – und damit auch die Gerüchte der vergangenen Woche vorerst vergessen machte.

Großes Lob für Salah

In der Heimat war nach Salahs Auswechslung beim 1:1 zum Auftakt gegen Belgien über eine mögliche Missstimmung des Stars spekuliert worden. Trainer Hossam Hassan hatte die Spekulationen anschließend entschieden zurückgewiesen.

Salah, so der Coach, sei ein „großartiger Spieler, der seinen Mannschaftskameraden hilft, sehr diszipliniert ist und ein Vorbild darstellt.“ Auch nach dem Erfolg von Vancouver lobte Hassan seinen Kapitän für dessen „harte Arbeit“, aber auch sich selbst.

Er sei „vielleicht der erste Trainer“, der Salah „auf einer Position spielen lässt, die seiner Gefährlichkeit entspricht, die zu seinen Fähigkeiten und Qualitäten passt“, sagte der frühere Nationalspieler selbstbewusst: „Wir haben an so vielen Dingen gearbeitet, und ich bin sicher, dass wir noch mehr von ihm sehen werden.“

Ägypten mit guten Chancen

Womöglich auch in der K.o.-Runde? Mit nun vier Punkten ist Ägypten ein Platz im Sechzehntelfinale kaum mehr zu nehmen. „Wir sind jetzt Gruppenerster“, sagte Salah: „Aber das nächste Spiel ist sehr wichtig.“