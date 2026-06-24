Havertz: "Versuche ein Gespenst zu sein"

SID 24.06.2026 • 15:01 Uhr Kai Havertz hätte nichts dagegen, vom Bundestrainer erneut zweckentfremdet zu werden.

Am liebsten wäre er ein „Gespenst“ im gegnerischen Strafraum, Fußball-Nationalspieler Kai Havertz ließe sich vom Bundestrainer aber auch wieder zweckentfremden. Dass er unter Julian Nagelsmann im November 2023 gegen Österreich Linksverteidiger hatte spielen müssen, sei „ungewohnt“ gewesen, gab der 27-Jährige in der Zeit zu, „aber wenn er mich wieder darum bitten sollte, würde ich es machen“.

Er habe „nach drei Minuten ein Tor geschossen, es war also nicht allzu schlecht“, ergänzte Havertz. Auch Nagelsmann hat die Maßnahme stets verteidigt – unter Experten galt sie aber als mitentscheidend für die 0:2-Niederlage in Wien.

Inzwischen ist Havertz in der DFB-Elf als „Neuner“ gesetzt. Wie er seine Rolle versteht? „Die Verteidiger sollen nie wissen, wo ich bin, wohin ich will, was ich vorhabe, wo ich wann sein werde. Das ist für sie am schlimmsten. Ich versuche, für Verteidiger ein Gespenst zu sein“, sagte er.

Havertz denkt fürs Team

Havertz sieht sich zugleich als „der erste Abwehrspieler meiner Mannschaft. Wenn ich ins Pressing gehe, den Abwehrspieler anlaufe, ist das ein Kommando für meine Mitspieler. Alle folgen mir. Und mit Ball bin ich der, der am nächsten zum Tor steht. Das ist meine Verantwortung: dem Spiel eine Richtung zu geben.“

Und das entspricht ganz seiner Natur. „Ich kann nicht im Strafraum warten. Ich muss involviert sein“, betonte er: „Ich mache auch die Laufwege, von denen ich weiß, dass sie manchmal so aussehen, als würden sie nichts bringen. Doch ich schaffe Räume für die, die nachrücken.“