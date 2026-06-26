Ghanas Queiroz schimpft auf VAR: „Nicht besser“ als am Anfang

SID 27.06.2026 • 00:48 Uhr Eine Szene aus dem England-Spiel hängt den Black Stars immer noch extrem nach.

Der ghanaische Trainer Carlos Queiroz hat Generalkritik an der Anwendung des VAR im Rahmen der WM geübt. „Der VAR wurde 2016 eingeführt und kam 2018 erstmals bei einer Weltmeisterschaft zum Einsatz. Es gibt weder eine Entschuldigung noch einen Grund dafür, dass er nicht besser ist, und es ist an der Zeit, dass die FIFA untersucht, was seitdem passiert ist“, sagte der 73-Jährige vor dem Gruppenfinale gegen Kroatien am Samstag (23.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV).

Konkrete Ursache des Ärgers war ein nicht gegebener Elfmeter im Spiel gegen England (0:0) am vergangenen Dienstag, als der ghanaische Stürmer Prince Adu im Strafraum vom englischen Verteidiger Ezri Konsa zu Fall gebracht wurde. „Wir sollten mit sechs Punkten eigentlich schon qualifiziert sein, wir sind gut im Elfmeterschießen“, betonte Queiroz. Der VAR solle „den Schiedsrichtern helfen, das Spiel zu leiten und die richtigen Entscheidungen zu treffen“.