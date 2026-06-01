Bayern-Star Laimer fliegt beim WM-Generalprobe vom Platz!

Vincent Wuttke 01.06.2026 • 22:14 Uhr Konrad Laimer erlebt beim letzten Spiel der österreichischen Nationalmannschaft vor der WM einen gebrauchten Abend. Auch ein anderer Bundesliga-Star bereitet Sorgen.

Die WM-Generalprobe hat sich Konrad Laimer sicher ganz anders vorgestellt. Der Star des FC Bayern sah im Testspiel gegen Tunesien (1:0) aufgrund eines Handspiels bereits in der 37. Minute die Rote Karte.

Nun besteht zumindest ein minimales Risiko, bei der WM den Auftakt gegen Jordanien am 17. Juni zu verpassen.

Laimer fliegt bei WM-Generalprobe

Bei schweren Vergehen darf die FIFA die Sperre auch über Testspiele hinaus auf Wettbewerbe wie die WM übertragen. Festlegen wird das die Disziplinarkommission. Allerdings wird dieses Vorgehen vor allem bei groben Foulspielen oder einer Tätlichkeiten angewandt. Laimer unterband mit seinem Handspiel lediglich eine klare Torchance.

Einen Steckpass von Union-Routinier Rani Khedira auf Anis Ben Slimane fing der Bayern-Star kurz vor dem Strafraum mit dem Oberarm ab. Referee Jeremie Pingard zückte zunächst die Gelbe Karte. Dann griff jedoch der VAR ein und der Unparteiische entschied sich nach Ansicht der Bilder für Rot.

Laimer stiefelte vom Platz in Wien und zog sich das Trikot über den Kopf. Er hatte die Partie als Linksverteidiger begonnen und dabei ebenso wie seine Mitspieler nicht den besten Tag erwischt.