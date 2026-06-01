Bayern-Star Laimer fliegt beim WM-Generalprobe vom Platz!

Die WM-Generalprobe hat sich Konrad Laimer sicher ganz anders vorgestellt. Der Star des FC Bayern sah im Testspiel gegen Tunesien (1:0) aufgrund eines Handspiels bereits in der 37. Minute die Rote Karte.
Laimer fliegt mit glatt Rot vom Platz
Nun besteht zumindest ein minimales Risiko, bei der WM den Auftakt gegen Jordanien am 17. Juni zu verpassen.
Laimer fliegt bei WM-Generalprobe
Bei schweren Vergehen darf die FIFA die Sperre auch über Testspiele hinaus auf Wettbewerbe wie die WM übertragen. Festlegen wird das die Disziplinarkommission. Allerdings wird dieses Vorgehen vor allem bei groben Foulspielen oder einer Tätlichkeiten angewandt. Laimer unterband mit seinem Handspiel lediglich eine klare Torchance.
Einen Steckpass von Union-Routinier Rani Khedira auf Anis Ben Slimane fing der Bayern-Star kurz vor dem Strafraum mit dem Oberarm ab. Referee Jeremie Pingard zückte zunächst die Gelbe Karte. Dann griff jedoch der VAR ein und der Unparteiische entschied sich nach Ansicht der Bilder für Rot.
Laimer stiefelte vom Platz in Wien und zog sich das Trikot über den Kopf. Er hatte die Partie als Linksverteidiger begonnen und dabei ebenso wie seine Mitspieler nicht den besten Tag erwischt.
Für Österreich war es schon zuvor ein bitterer Abend. Beim Aufwärmen verletzte sich Christoph Baumgartner von RB Leipzig am Oberschenkel, wurde aus der Startelf gestrichen und stand gar nicht mehr im Kader. Immerhin: In der 63. Minute traf BVB-Profi Marcel Sabitzer zum 1:0, das bis zum Ende Bestand hatte.