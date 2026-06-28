"Glauben an uns": Gyökeres hofft auf Überraschung

SID 28.06.2026 • 20:37 Uhr Die Skandinavier haben für die erste K.o.-Runde einen ganz dicken Brocken erwischt. Dennoch soll nicht Schluss sein.

Schwedens Topstürmer Viktor Gyökeres hat große Hoffnung auf eine Sensation gegen den Topfavoriten Frankreich. „Auch wenn wir der Außenseiter sind, glauben wir an uns“, sagte der 28-Jährige am Sonntag: „Wir können uns auch gegen die besten Mannschaften gut behaupten.“ Jeder müsse einfach sein „Bestes geben, unsere defensive Organisation muss nahezu perfekt sein, und dann müssen wir natürlich die Chancen nutzen, die sich uns bieten“.

Schweden habe in diesem Turnier beispielsweise gegen Japan schon bewiesen, dass es sich in der Außenseiterrolle ganz wohl fühle. „Wir haben in vielen Spielen dieses Turniers gesehen, dass wir Spiele gewinnen können“, so Gyökeres. Es brauche am Dienstag (23.00 Uhr MESZ/MagentaTV) in East Rutherford einfach den unbedingten Glauben an die Überraschung. Das direkte Duell mit seinem Arsenal-Vereinskollegen William Saliba in Frankreichs Innenverteidigung werde ihm dabei sicher „Spaß machen“.