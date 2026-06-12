Gosens glaubt an DFB-Rückkehr: "Werde am Traum festhalten"

SID 12.06.2026 • 05:10 Uhr Linksverteidiger Robin Gosens hofft auf ein baldiges Comeback in der Nationalmannschaft. Der Bundestrainer macht ihm Mut.

Robin Gosens will weiter um die Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft kämpfen. „Der Bundestrainer meinte, dass er mich, auch wenn ich jetzt nicht dabei bin, als Menschen und Spieler schätzt, und wenn ich in der kommenden Saison meine Leistung bringe, es wieder anders aussehen kann“, sagte der Außenverteidiger der AC Florenz im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.

Auch aufgrund des Austauschs mit Julian Nagelsmann glaubt Gosens an ein DFB-Comeback. „Das hat mir sehr imponiert. Solange der Bundestrainer das zu mir sagt, werde ich immer an meinem Traum festhalten“, sagte der 31-Jährige, der schon nicht für die Heim-EM 2024 berücksichtigt worden war. Sein letztes Länderspiel absolvierte Gosens vor einem Jahr in der Nations League.

WM: Gosens versteht eigene Nicht-Nominierung

Den Sprung in den WM-Kader schaffte er nicht. „Der Austausch war natürlich da. Im entscheidenden Gespräch hat er mir dann gesagt, dass es David Raum und Nathaniel Brown in der vergangenen Saison sehr gut gemacht haben, und ich zwar ein ordentliches Jahr hatte, es aber einfach nicht konstant genug war“, berichtete Linksverteidiger Gosens.