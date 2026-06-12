"Große Belohnung": Haiti will Geschichte schreiben

SID 13.06.2026 • 00:10 Uhr Bei der zweiten WM-Teilnahme will der Underdog erstmals Punkte holen.

Seit Jahren hat Haitis Fußball-Nationalteam keine Spiele mehr in der krisengeschüttelten Heimat bestreiten können. Umso mehr hofft Trainer Sébastien Migné auf eine große WM-Unterstützung durch die haitianische Community in den USA. „Wir werden froh sein, wieder diese Begeisterung zu spüren“, sagte Migné vor dem ersten Gruppenspiel am Sonntag (3.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Boston.

Doch zugleich zeigte sich der Franzose auch „ein wenig besorgt“, denn: „Meine Frau und mein Sohn saßen vorhin im Flugzeug und die Maschine war voller Schotten im Kilt. Das ist die Realität, mit der wir konfrontiert sind. Also denke ich, dass es einen Fan-Mix geben wird. Es ist also alles bereitet, damit im Stadion eine schöne Atmosphäre herrscht.“