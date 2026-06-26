Gruppe D: Australien folgt USA in K.o.-Phase

SID 26.06.2026 • 06:13 Uhr Den Socceroos reicht im Gruppenfinale gegen Paraguay ein 0:0.

Australien hat sich durch ein 0:0 gegen Paraguay als Zweiter der Gruppe D für die K.o.-Phase der WM in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Die Socceroos folgten damit den USA, die bereits als Gruppensieger feststanden, und treffen im Sechzehntelfinale am kommenden Freitag in Dallas auf den Zweiten der Gruppe G.

Paraguay, das wegen der schlechteren Tordifferenz das Nachsehen hatte, hat mit vier Punkten noch gute Chancen auf einen Platz unter den acht besten Gruppendritten und kommt auch als deutscher Gegner infrage. Die USA beendeten die Gruppe nach einem 2:3 (1:2) gegen die Türkei mit sechs Punkten und bekommen es am Donnerstag (MESZ) in San Francisco mit Bosnien und Herzegowina zu tun.