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Gruppe F: Niederlande Erster, Japan gegen Brasilien

Gruppe F: Niederlande Erster, Japan gegen Brasilien

Die Asiaten belegen Rang zwei, Schweden belegt Rang drei und zieht als möglicher deutscher Gegner in die K.o.-Runde ein.
Jan-Paul van Hecke nach seinem Treffer gegen Tunesien
Jan-Paul van Hecke nach seinem Treffer gegen Tunesien
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/FRANCOIS NEL
SID
Die Asiaten belegen Rang zwei, Schweden belegt Rang drei und zieht als möglicher deutscher Gegner in die K.o.-Runde ein.

Die Niederlande haben sich durch ein 3:1 (2:0) gegen Tunesien als Erster der Gruppe F für die K.o.-Runde bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Oranje trifft damit im Sechzehntelfinale am Dienstag (MESZ) im mexikanischen Monterrey auf Marokko.

Hinter der Elftal landete Japan nach dem 1:1 (0:0) gegen Schweden auf Platz zwei. Die Asiaten bekommen es nun am Montag in Houston mit Rekordweltmeister Brasilien zu tun. Schweden als Drittplatzierter ist sicher für die K.o.-Runde qualifiziert und ein möglicher deutscher Gegner im Sechzehntelfinale.

Tunesien beendet das Turnier mit einer erschreckenden Bilanz von null Punkten und einer Bilanz von 2:10 Toren.

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