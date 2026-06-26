Die Niederlande haben sich durch ein 3:1 (2:0) gegen Tunesien als Erster der Gruppe F für die K.o.-Runde bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Oranje trifft damit im Sechzehntelfinale am Dienstag (MESZ) im mexikanischen Monterrey auf Marokko.
Gruppe F: Niederlande Erster, Japan gegen Brasilien
Die Asiaten belegen Rang zwei, Schweden belegt Rang drei und zieht als möglicher deutscher Gegner in die K.o.-Runde ein.
Jan-Paul van Hecke nach seinem Treffer gegen Tunesien
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Hinter der Elftal landete Japan nach dem 1:1 (0:0) gegen Schweden auf Platz zwei. Die Asiaten bekommen es nun am Montag in Houston mit Rekordweltmeister Brasilien zu tun. Schweden als Drittplatzierter ist sicher für die K.o.-Runde qualifiziert und ein möglicher deutscher Gegner im Sechzehntelfinale.
Tunesien beendet das Turnier mit einer erschreckenden Bilanz von null Punkten und einer Bilanz von 2:10 Toren.