Gruppe J: Österreich und Algerien in K.o.-Runde

SID 28.06.2026 • 06:04 Uhr Die beiden Mannschaften trennen sich am letzten Vorrundspieltag 3:3 und komplettieren das Teilnehmerfeld für das Sechzehntelfinale.

Österreich hat sich durch das dramatische 3:3 (1:1) im letzten Vorrundenspiel gegen Algerien als Zweiter der Gruppe J den Einzug in die K.o.-Phase der WM gesichert. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick trifft am kommenden Donnerstag in Los Angeles auf Europameister Spanien. Auch Algerien zog in die K.o.-Phase ein, damit stehen alle Teilnehmer am Sechzehntelfinale fest.