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Gruppe J: Österreich und Algerien in K.o.-Runde

Gruppe J: Österreich und Algerien in K.o.-Runde

Die beiden Mannschaften trennen sich am letzten Vorrundspieltag 3:3 und komplettieren das Teilnehmerfeld für das Sechzehntelfinale.
Spannendes Duell zwischen Österreich und Algerien
Spannendes Duell zwischen Österreich und Algerien
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MICHAEL STEELE
SID
Die beiden Mannschaften trennen sich am letzten Vorrundspieltag 3:3 und komplettieren das Teilnehmerfeld für das Sechzehntelfinale.

Österreich hat sich durch das dramatische 3:3 (1:1) im letzten Vorrundenspiel gegen Algerien als Zweiter der Gruppe J den Einzug in die K.o.-Phase der WM gesichert. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick trifft am kommenden Donnerstag in Los Angeles auf Europameister Spanien. Auch Algerien zog in die K.o.-Phase ein, damit stehen alle Teilnehmer am Sechzehntelfinale fest.

Argentinien hatte sich den Gruppensieg bereits am zweiten Spieltag gesichert. Der Titelverteidiger gewann zum Abschluss der Vorrunde mit 3:1 (2:0) gegen Jordanien und bekommt es am kommenden Samstag (MESZ) in Miami mit WM-Debütant Kap Verde zu tun. Algerien schaffte als einer der acht besten Gruppendritten den Sprung ins Sechzehntelfinale, Gegner in Vancouver ist in der Nacht auf Freitag die Schweiz.

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