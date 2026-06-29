Gündogan fordert "klare Struktur" und mehr "Disziplin"

SID 29.06.2026 • 18:08 Uhr Ilkay Gündogan glaubt, dass die deutsche Mannschaft ihre körperlichen Nachteile wettmachen spielerisch kann.

Ilkay Gündogan sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im ersten K.o.-Spiel der WM gegen Paraguay (ab 22.30 Uhr im LIVETICKER) körperlich im Nachteil, hat aber ein Rezept parat.

„Der Schlüssel gegen körperlich überlegene Gegner sind spielerische Lösungen“, schrieb der ehemalige DFB-Kapitän in seiner WM-Kolumne für den Spiegel, das bedeute vor allem: „Dass der Gegner gar nicht erst in die Situation kommt, in einen 50:50-Zweikampf mit dir zu gehen. Also Duelle, die er mit reiner Physis gewinnen kann. Dafür braucht es eine klare Struktur auf dem Rasen und Disziplin der Spieler.“

Gündogans Forderungen fürs Paraguay-Spiel

Wichtig seien am Montag (ab 22.30 Uhr im LIVETICKER) in Foxborough „eine bessere Positionierung der Spieler zueinander, bessere Abstände“. Anders als beim „Freestyle“ im letzten Vorrundenspiel gegen Ecuador (1:2) dürften die Spieler „nicht so viele Freiheiten bekommen, um sich selbst ihre Räume zu suchen. Sie müssen sich an klare Absprachen halten. Sonst entstehen Ballverluste, Abstimmungsfehler, also alles, was das deutsche Team massiv geschwächt hat. Es entsteht Chaos.“

Gerade wenn ein Team wie die DFB-Elf gegen Paraguay körperlich unterlegen sei, „muss jeder seine Aufgabe perfekt ausführen. Die richtigen Passwinkel müssen durch Stellungsspiel erzeugt werden, es geht auch um die richtige Passschärfe.“ Dann könne man den Gegner mit spielerischen Mitteln schlagen.

Gündogan: Offensivpotenzial muss ausgeschöpft werden

Wichtig sei zudem, „das große Potenzial von Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz im Angriff“ besser auszuschöpfen. „Alle drei werden noch viel zu wenig dort angespielt, wo sie wirklich den Unterschied machen können: vor dem Tor“, bemängelte Gündogan. „Andauernd holt sich einer von ihnen den Ball hinten oder steht mit dem Rücken an der Seitenauslinie und muss losdribbeln.“