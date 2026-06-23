Der unaufhaltsame Erling Haaland strahlte wie ein kleiner Junge, als er mit seinen Teamkollegen und Tausenden norwegischen Fans mit dem „Viking Row“ den Einzug in die K.o.-Runde der Fußball-WM feierte. „Das gehört zu den größten Abenden meines Lebens. Es war ein ganz besonderer Moment“, sagte der Torjäger, der auch von den Bildern vom Vortag schwärmte, als Norwegens Anhänger für „großartige Stimmung“ am Times Square in New York gesorgt hatten: „Es war verrückt.“
Haaland: „Einer der größten Abende meines Lebens“
Dass die Skandinavier beim 3:2 (1:0) gegen Senegal in East Rutherford jubeln durften, lag nicht zuletzt einmal mehr an Haaland. Mit seinem zweiten Doppelpack in seinem zweiten WM-Spiel ebnete der Starangreifer den Weg. Er trifft und trifft – und lässt die „Wikinger“ bei der ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren träumen. Sogar der Gruppensieg ist mit einem Sieg im direkten Duell mit Frankreich am Freitag möglich.
Sein Erfolgsgeheimnis? Haaland lachte, er sei „einfach ziemlich gut darin, Tore zu schießen, und darüber bin ich ziemlich glücklich“. Und er versicherte, dass die Auftritte im norwegischen Trikot etwas ganz Besonderes seien. „Ich habe fast dasselbe Gefühl wie vor den Champions-League-Finals. Es hat eine ähnliche Größenordnung“, betonte der Stürmer von Manchester City: „Ich bin unglaublich stolz auf all das und darauf, ein Teil davon zu sein. Ich möchte mit Norwegen etwas erreichen.“