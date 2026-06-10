Norwegen unterläuft Haaland-Fauxpas

SID 10.06.2026 • 12:54 Uhr Norwegen würdigt vor dem Start der WM die Jugendklubs seiner Spieler.

Erling Haaland im Trikot des Bryne FK, Martin Ödegaard im knalligen Grün statt im gewohnten Rot: Die norwegische Nationalmannschaft hat sich vor ihrem Comeback bei der Weltmeisterschaft etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Im Training liefen die Spieler um Haaland und Ödegaard in den Jerseys ihrer Jugendklubs auf.

Beim abschließenden Mannschaftsfoto ergab sich ein kunterbuntes Farbenspiel. Neben dem norwegischen Zweitligisten aus Bryne, wo Manchester Citys Sturmgewalt Haaland seine ersten Treffer erzielte, war auch der Klub Drammen Strong vertreten, bei dem Arsenals Ödegaard seine Karriere begann. Leipzigs Antonio Nusa lief im Trikot von Langhus IL auf, der Dortmunder Julian Ryerson in dem von Lyngdal IL.

Ein kleiner Fauxpas unterlief den Norwegern aber: Auf Haalands Trikot mit der Nummer 10 stand der Name Höyland. „Sie haben es falsch gemacht, sie haben Haaland vergessen“, scherzte der Angreifer, auf dessen breiten Schultern die Hoffnungen einer ganzen Nation liegen.