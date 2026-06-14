„Habe meine Meinung“: Nagelsmann reagiert auf Klopp-Spruch

SID 14.06.2026 • 02:44 Uhr Klopp hatte mit einem lockeren Spruch aufhorchen lassen. Nagelsmann gibt sich zumindest öffentlich gelassen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die versteckte Kritik von „Schattentrainer“ Jürgen Klopp gelassen genommen. „Ich denke, es ist nicht der richtige Weg für mich, über dieses Thema zu reden. Ich habe meine Meinung, aber die werde ich euch nicht erzählen“, sagte Nagelsmann vor dem deutschen WM-Auftakt am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) gegen Außenseiter Curacao.

Klopp, der immer wieder mit dem Posten des Bundestrainers in Verbindung gebracht wird, hatte in seiner Rolle als Experte bei MagentaTV in der Berichterstattung vor dem WM-Eröffnungsspiel am Donnerstag aufhorchen lassen. Mit Blick auf die Aufstellungswünsche von Thomas Müller sagte er: „Völlig überraschend hält Thomas Müller nicht mit seiner Meinung hinterm Berg. Und zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch, noch.“ Es folgte Gelächter, Müller meinte: „Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September.“

Deutschland habe „viele Experten, auch Thomas und Jürgen sind coole Jungs, sie hatten viel Erfolg in der Fußball-Welt. Sie können über alles reden, was sie wollen“, sagte Nagelsmann. „So ist das eben. Wir müssen uns mit solchen Dingen auseinandersetzen. Es ist wichtig, dass jeder für sich selbst die Sache beurteilt. Ich konzentriere mich auf mein Team, auf meine Arbeit. Wir versuchen, das Spiel morgen zu gewinnen.“