Besondere Übertragung! WM-Spiele der Türkei mit Experte

SPORT1 09.06.2026 • 12:46 Uhr Halil Altintop wird die WM als Experte und Co-Kommentator begleitet und für MagentaTV die türkische Nationalmannschaft analysieren.

Der frühere Bundesligaspieler Halil Altintop wird bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) TV-Experte und Co-Kommentator.

Der Rechteinhaber MagentaTV hat sich in Deutschland exklusiv die Übertragung der drei türkischen Vorrundenspiele gesichert. Wie der Streaming-Sender am Dienstag mitteilte, werden die Spiele der Türkei auf einem eigenen WM-Kanal analysiert.

Neben Altintop ist bei den Partien gegen Australien (14. Juni, 6.00 Uhr MESZ), Paraguay (20. Juni, 5.00 Uhr MESZ) und die USA (26. Juni, 4.00 Uhr MESZ) dann Sportreporter Ertem Sener im Einsatz.

„Für die große türkische Community in Deutschland schaffen wir bei MagentaTV ein besonderes WM-Erlebnis in ihrer Muttersprache“, sagte Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.

Altintop glaubt an WM-Überraschung der Türkei

Altintop traut der türkischen Nationalmannschaft derweil bei der WM eine große Leistung zu.

„Die türkische Mannschaft kann für eine große Überraschung bei dieser WM sorgen. Das hat sie schon bei der letzten EM bewiesen. Sie hat viel Talent, Unterschiedsspieler und ist unter Trainer Vincenzo Montella in den letzten drei Jahren weiter zusammengewachsen“, sagte Altintop bei MagentaTV.

In der Bundesliga spielte Altintop für Kaiserslautern, Schalke, Frankfurt und Augsburg. Der in Gelsenkirchen geborene Stürmer ist mit 351 Spielen (67 Tore) türkischer Rekordspieler der Bundesliga. Für die Türkei traf der Zwillingsbruder des früheren Bayern-Stars Hamit Altintop in 38 Länderspielen achtmal.