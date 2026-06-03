Kai Havertz geht davon aus, dass er als Elfmeterschütze Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft in die WM gehen wird. Bundestrainer Julian Nagelsmann habe zwar noch „keine Hierarchie“ festgelegt, berichtete Havertz nach seiner Ankunft beim DFB-Team in Chicago, „aber ich war in den letzten Jahren immer der Elfmeterschütze“.
Elfmeterfrage im DFB-Team geklärt?
Und das meist mit Erfolg. Nach einem vergebenen Strafstoß im Länderspiel gegen Peru im März 2023 zeigte sich der Offensivspieler des englischen Meisters FC Arsenal treffsicher. Havertz war bei der Heim-EM 2024 gegen Schottland und Dänemark zweimal vom Punkt erfolgreich, verwandelte in der Nations League gegen Ungarn (2024) und traf auch im vergangenen März gegen Ghana.
Generell sei er in der DFB-Auswahl auf der eins vor Joshua Kimmich, so Havertz. „Wir haben aber einige Spieler, die gut Elfmeter schießen können.“ Vor dem WM-Auftakt am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao wird auch Nagelsmann seine Hierarchie der Mannschaft mitgeteilt haben.
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