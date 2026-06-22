Havertz gegen Woltemade: Offener „Schlagabtausch“ beim DFB

SID 22.06.2026 • 15:45 Uhr Die beiden Stürmer duellieren sich im Badminton - und hauen sich Bälle wie Sprüche um die Ohren.

Dieser Schlagabtausch hatte es in sich, sportlich wie verbal: Die Nationalstürmer Kai Havertz und Nick Woltemade haben sich im WM-Quartier ein episches Badminton-Duell geliefert – und sich die Bälle wie die Sprüche nur so um die Ohren gehauen.

„Digger, guck mal, wie du schlägst, Alter!“, ist Woltemade zu Beginn eines DFB-Videos zu hören, das das Duo auf dem Rasen von Winston-Salem zeigt. „Du spielst jedes Mal ins Netz“, stänkert Havertz zurück. Die Replik: „Aber guck mal, wie viel Power meine Schläge haben – und wie viel deine!“

Kurz darauf der Rückschlag für Woltemade: Sein rechter Flipflop muss repariert werden. „Ich werd‘ hier hin und her geschickt auf dem Platz“, klagt er danach über das Spiel seines Gegners, der weiter mit der Schlaghärte von Woltemade unzufrieden ist. „Bruder, warum?“, ruft er nach einem zu weiten Ball.

„Ja, aber ich sag doch: Geh‘ weiter weg!“, gibt sein Gegenüber zurück und ergänzt: „Mach‘ mal ein bisschen Power hinter deinen Schlägen!“ Havertz reagiert mit einem Seitenhieb auf Woltemades Jugend: „Bruder, sehe ich aus wie ein Handballer oder wie ein Fußballer? Ich war halt nicht bis 15 noch Handballer, ich hab mit 15 schon Bundesliga gespielt.“