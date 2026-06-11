Havertz: "Mag so Drucksituationen"

SID 11.06.2026 • 08:33 Uhr Der Star des FC Arsenal sieht sich im DFB-Team in einer Führungsrolle. Großes Lob zollt er Torwart Manuel Neuer.

Kai Havertz verlangt von sich bei der Fußball-WM eine Führungsrolle im DFB-Team. Auf die Frage, ob er die Nationalmannschaft beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (bis 19. Juli) mitziehen müsse, antwortete der 27-Jährige: „Auf jeden Fall. Ich glaube, so sehe ich mich mittlerweile auch. Ich mag die Situation, ich mag so Drucksituationen und finde es top. Deswegen ist es jetzt Zeit, abzuliefern“, sagte der 27-Jährige bei MagentaTV.

Der Star des FC Arsenal ist in der DFB-Offensive neben Florian Wirtz und Jamal Musiala der große Hoffnungsträger. „Es ist schon krass, wenn man darüber nachdenkt, wie schnell es dann irgendwann geht. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich als Talent hierher gekommen bin. Man konnte sich das ein oder andere Mal auch hinter einem großen Spieler verstecken. Aber klar, jetzt bin ich da schon gefordert“, führte Havertz aus.

Die letzten Turniere der DFB-Elf seien „generell nicht immer die besten gewesen. Da sind wir alle verantwortlich, ich persönlich auch. Jetzt geht es einfach darum, es besser zu machen, um eine erfolgreiche WM zu spielen“, sagte Havertz.

Havertz spricht sich für Neuer aus

Dabei setzt er vor dem Auftakt am Sonntag (ab 19 Uhr im LIVETICKER) gegen Curacao voll auf den 40 Jahre alten Torwart Manuel Neuer. „Ich habe es schon oft gesagt: Für mich war Manu immer der beste Torhüter der Welt“, sagte der Angreifer und scherzte: „Wenn er 70 ist und noch für die Nationalmannschaft spielen will, dann kommt er hier auch noch unter.“

Neuer sei ein „Top-Top-Torhüter. Er gibt einem die Sicherheit auf dem Platz, mit seiner Präsenz, mit der Aura“, so Havertz: „Ich glaube, wenn man da als gegnerischer Spieler im Tunnel Manu Neuer neben sich stehen hat, ist das kein tolles Erlebnis.“