Heftiges Gewitter: England-Generalprobe verschoben

SID 10.06.2026 • 22:00 Uhr Thomas Tuchel und sein Team müssen sich gedulden. Gewitter machen den Three Lions einen Strich durch die Rechnung.

Wetterbedingtes Warten für Thomas Tuchel und Co.: Die Generalprobe der englischen Fußball-Nationalmannschaft und ihres deutschen Trainers vor der WM in Nordamerika ist wegen eines heftigen Gewitters verschoben worden.

Ursprünglich hatten die WM-Mitfavoriten um 22 Uhr (MESZ) in Orlando/Florida gegen Costa Rica antreten sollen, die neue Anspielzeit ist nun eine Stunde später – vorausgesetzt, die Wetterlage ist stabil.

„Nach einer Platzbegehung im Stadion wird das heutige Spiel gegen Costa Rica nun um 17.00 Uhr Eastern Time angepfiffen – sofern es in der Umgebung nicht zu weiteren Blitzeinschlägen kommt“, teilte der englische Verband (FA) mit.

WM: Zwei England-Tests in Florida

Die Team-Verantwortlichen hatten entschieden, vor dem WM-Start zwei Freundschaftsspiele in Florida auszutragen, um sich an die Hitze zu gewöhnen, der die Mannschaft während des Turniers ausgesetzt sein wird. Anschließend brechen die Engländer zu ihrem Quartier in Kansas City auf.