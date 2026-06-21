Hoeneß lobt DFB-Team und Nagelsmann

SID 21.06.2026 • 22:21 Uhr Beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste gefallen dem Ehrenpräsidenten der "unglaubliche" Einsatz und die Wechsel des Bundestrainers.

Uli Hoeneß hat sich nach dem Last-Minute-Sieg gegen die Elfenbeinküste (2:1) lobend über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann geäußert. „Man muss festhalten, dass Deutschland kämpferisch Unglaubliches geleistet hat. Es sind aber noch schwere Brocken bis zum Titel“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern am Rande des entscheidenden fünften Finalspiels um die deutsche Basketball-Meisterschaft zwischen den Münchner und Alba Berlin (81:84) bei MagentaTV.

„Wenn sie allerdings so zu einer Mannschaft zusammenwachsen und der Trainer immer so gut wechselt, kann es was werden“, ergänzte Hoeneß, der sich im Vorfeld der WM kritisch zu Nagelsmann geäußert hatte. Unter anderem hatte er dessen Kommunikation im Zusammenhang mit der Rückkehr von Torhüter Manuel Neuer als „nicht fair“ gegenüber Oliver Baumann bezeichnet.