Horror-Szene: Schwere Verletzung bei WM-Spiel - der Mitspieler weint

Julius Schamburg 19.06.2026 • 01:32 Uhr Ismael Koné verletzt sich offenbar schwer. Der kanadische Nationalspieler muss mit einer Trage vom Platz gefahren werden. Einem Mitspieler kommen die Tränen.

Besorgniserregende Szene beim WM-Spiel zwischen Kanada und Katar (Endstand: 6:0): Ismael Koné musste beim Stand von 3:0 auf einer Trage vom Feld gefahren werden.

Der kanadische Mittelfeldspieler wurde in der 52. Minute heftig von Assim Madibo am linken Bein getroffen. Koné hielt sich sofort die Hände vors Gesicht, seine besorgten Mitspieler eilten zu ihm und bildeten einen Kreis um Koné.

WM: Rudelbildungen nach Schock-Szene

Trainer Jesse Marsch war mächtig aufgebracht, auf dem Rasen kam es zu Rudelbildungen. Madibo sah für den heftigen Tritt zunächst nur die Gelbe Karte, doch auch ihm schien die Schwere der Verletzung bewusst geworden zu sein.

Im BC Place Stadium war es plötzlich mucksmäuschenstill. Nach VAR-Eingriff wurde Madibo schließlich mit glatt Rot vom Platz gestellt. Vielmehr schien er jedoch bestürzt über die Schwere der Verletzung seines Gegenspielers.

Der Unterschenkel des 24-Jährigen wies danach eine deutliche Fehlstellung auf, über die Außenmikrofone waren von Spielern die Worte „sein Bein ist gebrochen“ zu hören.

Die Besorgnis stand den Kanadiern ins Gesicht geschrieben. Dreierpacker Jonathan David (29., 45.+3, 90.+2) kamen sogar die Tränen.

Kanada in Sorge: Koné muss mit der Trage vom Feld

Unter dem Applaus der Fans wurde Koné wenige Minuten später vom Platz gefahren. Er hielt sich eine Atemmaske vor sein Gesicht, war aber bei Bewusstsein und winkte den Zuschauern. Für Koné kam Nathan Saliba in die Partie (57.).

Ausgerechnet Saliba traf kurz darauf zum 4:0 (64.). Beim Torjubel reckte er symbolisch das Trikot von Koné in die Höhe.

Das erste Tor für Kanada hatte Cyle Larin erzielt (16.). Katars Mohammad Al Mannai war zudem noch ein Eigentor unterlaufen (75.).

Vor Madibo war schon Homam Al Amin mit glatt Rot vom Platz gestellt worden (33.). So beendete Katar die Partie zu neunt. Nach dem Abpfiff kam es erneut zu Rudelbildungen. Auch die beiden Nationaltrainer Marsch und Julen Lopetegui lieferten sich ein hitziges Wortgefecht.