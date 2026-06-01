Hradecky als Fan: Bei der WM mit "Tah- oder Wirtz-Trikot"

SID 01.06.2026 • 07:40 Uhr Der finnische Nationalkeeper drückt dem DFB-Team und seinen beiden ehemaligen Bayer-Kollegen die Daumen.

Der finnische Nationaltorhüter Lukas Hradecky wird bei der Fußball-WM seiner langjährigen Heimat die Daumen drücken. „Das muss ich wahrscheinlich, denn meine Lebenspartnerin kommt aus Deutschland“, sagte der 36-Jährige mit einem Augenzwinkern im ZDF nach dem 0:4 (0:1) im Testspiel gegen das DFB-Team in Mainz.

Das passende Outfit wollte er sich dafür direkt nach dem Duell mit seinen ehemaligen Leverkusener Teamkollegen besorgen. „Bei der WM sitze ich mit Tah- oder Wirtz-Trikot vor dem Fernseher. Mit Jona habe ich schon getauscht und vielleicht bekomme ich noch das von Wirtz“, sagte Hradecky.

Mit DFB-Abwehrchef Jonathan Tah und Torschütze Florian Wirtz gewann der Routinier, der von 2015 bis 2025 in der Bundesliga spielte, 2024 das Double.