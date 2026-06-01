Hradecky als Fan: Bei der WM mit "Tah- oder Wirtz-Trikot"

Der finnische Nationaltorhüter Lukas Hradecky wird bei der Fußball-WM seiner langjährigen Heimat die Daumen drücken. „Das muss ich wahrscheinlich, denn meine Lebenspartnerin kommt aus Deutschland“, sagte der 36-Jährige mit einem Augenzwinkern im ZDF nach dem 0:4 (0:1) im Testspiel gegen das DFB-Team in Mainz.
Hradecky bei der WM mit DFB-Trikot
Das passende Outfit wollte er sich dafür direkt nach dem Duell mit seinen ehemaligen Leverkusener Teamkollegen besorgen. „Bei der WM sitze ich mit Tah- oder Wirtz-Trikot vor dem Fernseher. Mit Jona habe ich schon getauscht und vielleicht bekomme ich noch das von Wirtz“, sagte Hradecky.
Mit DFB-Abwehrchef Jonathan Tah und Torschütze Florian Wirtz gewann der Routinier, der von 2015 bis 2025 in der Bundesliga spielte, 2024 das Double.
Die deutsche Mannschaft zählt Hradecky beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zu den Mitfavoriten. „Bis Juli wird Deutschland dabei bleiben. Der Knock-Out-Modus ist dann schwierig für jeden, da muss man auch Spielglück haben. Qualitativ gehört Deutschland zu den Top 5“, sagte Hradecky, der sich mit Finnland nicht qualifiziert hat. Zudem sei die deutsche Mannschaft gut vorbereitet. „Die haben sich gegen uns warmgeschossen“, sagte Hradecky.