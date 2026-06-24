Humba und Nationalhymne: Deutsche Fans feiern am Times Square

SID 25.06.2026 • 00:37 Uhr Schwarz-rot-goldene Flaggen zieren den Times Square. Doch die riesige Party wie bei den Norwegern bleibt aus.

Hunderte deutsche Fußball-Fans haben sich am New Yorker Times Square gemeinsam auf das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador eingestimmt. Unter dem Motto „alle in weiß“ versammelten sich die Anhänger inmitten der zahlreichen überdimensionalen Videoleinwände und feierten am Mittwochabend (Ortszeit) eine kleine Party. „Die Nummer eins der Welt sind wir“ oder „Super Deutschland“ hallte mehrfach über den berühmten Platz in Manhattan, auch die Nationalhymne wurde intoniert.

Dazu setzten sich die deutschen Anhänger im Zentrum des legendären Broadway gleich zweimal auf den Boden, um dann unter Anleitung der Vorsänger des Fanclub Nationalmannschaft eine Humba anzustimmen. Viele Fans schwenkten schwarz-rot-goldene Fahnen, einige hatten auch Attrappen des WM-Pokals dabei. Auch eine aufblasbare riesige Brezel schwebte inmitten des überschaubaren, aber zumindest dichten Fanknäuels. Auf einer der LED-Wände wurde derweil immer wieder Werbung von Argentiniens Superstar Lionel Messi eingespielt.

Am anderen Ende des Platzes hielt eine kleine ecuadorianische Fankolonie durchaus lautstark dagegen. An den weltweit aufsehenerregenden Auftritt der norwegischen Anhänger kamen die Deutschen bei Weitem nicht heran, große Stimmung kam nicht auf. Tausende Norweger hatten vor ihrem Gastspiel in New York gegen den Senegal den Times Square komplett in rot gehüllt, ihren mittlerweile berühmten Ruder-Jubel gezeigt und auch eine Yoga-Stunde gecrasht.