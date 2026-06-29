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Hummels gegen Trinkpausen: "Sollen wieder verschwinden"

Hummels poltert gegen Trinkpausen

Für Mats Hummels sind die Trinkpausen bei der WM ein Ärgernis. Er hat einen anderen Vorschlag.
Die Trinkpausen bei der FIFA Weltmeisterschaft bleiben ein viel diskutiertes Thema. Sind sie nun ein Vor- oder doch eher ein Nachteil?
SID
Für Mats Hummels sind die Trinkpausen bei der WM ein Ärgernis. Er hat einen anderen Vorschlag.

Mats Hummels kann den verpflichtenden dreiminütigen Trinkpausen bei der Fußball-WM überhaupt nichts abgewinnen.

„Bei um die 30 Grad angemessen, bei allem unter 25 Grad: absolut albern“, antwortete der Weltmeister von 2014 bei MagentaTV auf eine entsprechende Frage. „Ich wünsche mir, dass das wieder aus dem Fußball verschwindet, ganz ehrlich.“

Hummels: „Das ist eine Werbepause“

Die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind angehalten, in der Mitte der Halbzeiten jeweils eine Trinkpause („Hydration Break“) an der Seitenlinie anzusetzen. „So ein erzwungenes Time-out, künstlich, manchmal in Drangphasen einer Mannschaft hinein, das gefällt mir gar nicht“, sagte Hummels. „Weil es das Spiel beeinflusst.“ Stattdessen könne diskutiert werden, ein taktisches Time-out pro Spiel und Trainer einzuführen.

Zudem komme es zu kuriosen Situationen. „Die Spieler wollen kurz was trinken und wieder auf den Platz, und dann winken die Schiedsrichter sie wieder raus“, sagte Hummels. Sein Fazit: „Das ist eine Werbepause – das weiß jeder.“

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