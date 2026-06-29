Hummels gegen Trinkpausen: "Sollen wieder verschwinden"

SID 29.06.2026 • 18:54 Uhr Für Mats Hummels sind die Trinkpausen bei der WM ein Ärgernis. Er hat einen anderen Vorschlag.

Mats Hummels kann den verpflichtenden dreiminütigen Trinkpausen bei der Fußball-WM überhaupt nichts abgewinnen.

„Bei um die 30 Grad angemessen, bei allem unter 25 Grad: absolut albern“, antwortete der Weltmeister von 2014 bei MagentaTV auf eine entsprechende Frage. „Ich wünsche mir, dass das wieder aus dem Fußball verschwindet, ganz ehrlich.“

Hummels: „Das ist eine Werbepause“

Die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind angehalten, in der Mitte der Halbzeiten jeweils eine Trinkpause („Hydration Break“) an der Seitenlinie anzusetzen. „So ein erzwungenes Time-out, künstlich, manchmal in Drangphasen einer Mannschaft hinein, das gefällt mir gar nicht“, sagte Hummels. „Weil es das Spiel beeinflusst.“ Stattdessen könne diskutiert werden, ein taktisches Time-out pro Spiel und Trainer einzuführen.